L’Algérie a terminé la deuxième édition des jeux africains de plage, organisés à Hammamet en Tunisie du 23 au 30 juin 2023 en tête du tableau final des médailles avec 32 médailles (14 or, 7 argent et 11 bronze).

La Tunisie (pays hôte) a, quant à elle, terminé deuxième avec 36 médailles (13 or, 12 argent et 11 bronze) soit une breloque en or en moins par rapport à l’Algérie .

Voici le tableau final des médailles des 2èmes Jeux Africains de Plage (Hammamet-2023) :

Pays Or Argent Bronze

Algérie 14 07 11

Tunisie 13 12 11

Maroc 08 10 04

Nigeria 06 03 01

Sénégal 05 04 06

Afrique du Sud 03 05 05

Djibouti 03 – 02

Mali 01 01 01

Maurice 01 01 01

Namibie 01 – 01

Ethiopie 01 – 01

Cameroun 01 – –

Gambie 01 – –

Kenya – 03 02

Lesotho – 03 –

Bénin – 02 01

Libye – 01 03

Guinée Equa – 01 –

Côte d’Ivoire – 01 –

Mozambique – 01 –

Madagascar – 01 –

Rwanda – – 01

Zambia – – 01

Tanzanie – – 01