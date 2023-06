Tunis Business School de L’Université de Tunis, l’unique institution universitaire étatique en Tunisie spécialisée dans l’enseignement du Business en langue anglaise et menant sa formation selon le modèle d’enseignement supérieur américain, est devenue une référence d’un très haut calibre universitaire (Décret gouvernemental n°2019-162 du 18 février 2019). Les résultats extraordinaires obtenus par ses étudiants diplômés, qui sont largement sollicités sur le marché du travail, témoignent de l’excellence de la formation de cette institution.

Depuis sa création en 2010, Tunis Business Schoolou TBS s’est engagée à offrir un enseignement académique d’excellence en se concentrant sur l’employabilité de ses diplômés. Grâce à une équipe professorale hautement qualifiée, des infrastructures modernes et des programmes pédagogiques pertinents, l’institution a réussi à former des étudiants compétents et parfaitement préparés pour les défis du monde professionnel.

Les résultats obtenus par les diplômés de TBS sont tout simplement extraordinaires. Non seulement ils réussissent brillamment leurs études, mais ils sont également très demandés par les employeurs locaux et internationaux. Les compétences acquises tout au long de leur parcours universitaire, combinées à une solide expérience pratique, font de ces diplômés des professionnels accomplis, prêts à relever les défis du marché du travail avec succès.

TBS est résolument tournée vers l’international, consciente de l’importance de la mondialisation et de la nécessité pour ses étudiants élites de se familiariser avec les pratiques et les normes internationales. Dans cette optique, TBS a récemment conclu un partenariat majeur avec l’université allemande “Heilbronn University of Applied Sciences” en signant une convention de double diplôme, une première en Tunisie.

Cette nouvelle convention de double diplôme offre aux étudiants de TBS et de Heilbronn University, une opportunité unique de suivre une partie de leur cursus en Allemagne et en Tunisie et d’obtenir ainsi deux diplômes des deux institutions. Cela permettra aux étudiants Tunisiens et Allemands de bénéficier d’une expérience internationale enrichissante, d’élargir leur réseau professionnel et d’accroître leurs perspectives de carrière tant en Tunisie qu’à l’étranger.

Cette collaboration avec « Heilbronn University of Applied Sciences » témoigne de la reconnaissance internationale de TBS en tant qu’institution d’enseignement supérieur de premier plan. Elle renforce également son positionnement en tant qu’une institution d’élites tournée vers l’excellence académique et l’ouverture internationale.

TBS est sans conteste l’un des fleurons de l’enseignement supérieur en Tunisie. Son engagement envers l’excellence scientifique, la formation unique qu’elle offre à ses étudiants aussi bien au niveau académique qu’au niveau d’acquisition de soft skills et ses initiatives dans la préparation de ses étudiants au monde professionnel en s’appuyant sur les nouvelles tendances académiques ainsi que les dernières technologies de pointe sont des atouts qui soutiennent le rayonnement de cette institution et sa réputation internationale.