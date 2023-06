L’investissement déclaré dans le secteur industriel a augmenté de 26,6%, à près de 11,5 milliards de dinars, durant les cinq premiers mois de l’année 2023, d’après le bulletin de conjoncture de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Le nombre de projets déclarés a atteint 1380, au cours des cinq premiers mois de l’année 2023, soit en hausse de 6,8%, en comparaison avec la même période de l’année 2022.

Ces projets, une fois réalisés, permettront de créer 19445 postes d’emplois, contre 19883 postes d’emplois lors des cinq premiers mois de l’année 2022.Une importante progression des investissements déclarés a été enregistrée dans les industries des matériaux de construction, la céramique et du verre (+373,6%), les industries chimiques (+152,4%), les industries du textile et de l’habillement (+91,7%), les industries diverses (+23,2%) et les industries mécaniques et électroniques (+18,6%).

En revanche, les investissements déclarés dans les autres secteurs ont enregistré une baisse par rapport à la même période de 2022. Il s’agit surtout des industries du cuir et de la chaussure (-74.6%) et des industries agroalimentaires (-19,7%).

Il est à noter que 61% des investissements déclarés durant les cinq premiers mois 2023 sont dans le cadre des projets de création, avec une enveloppe de 695.4 millions de dinars (MD), ce qui représente une hausse de 76,1%.

Les investissements déclarés dans le cadre des projets d’extension, ou de renouvellement de matériel ont légèrement baissé à 453,1 MD contre 512,7 MD, à fin mai 2022. Ces projets devraient permettre la création de 7517 postes d’emplois.

Les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices se sont accrus de 3,7% à 527,9 MD pendant les cinq premiers mois de l’année 2023. Ces investissements représentent 54% du total des investissements déclarés.

De même, les industries dont la production est orientée vers le marché local ont enregistré une augmentation de 17,8%, à 620,6 MD, à fin mai 2023.Il importe de souligner que les investissements industriels à 100% étrangers et en partenariat ont régressé de 23,3%, à 259,7 MD.