Emirates vient de signer un nouveau contrat de sponsoring avec l’Étoile Sportive du Sahel, l’un des clubs de football et de basket-ball les plus primés de Tunisie. À partir de la saison 2023-24, Emirates deviendra le sponsor aérien officiel du club, renforçant ainsi son engagement envers le développement du football et sa volonté de se rapprocher d’une nouvelle communauté de supporters en Afrique du Nord.

Outre le football, Emirates soutiendra également les principales équipes de sport en salle, notamment le basket-ball, le volley-ball et le handball. La marque Emirates sera mise en avant sur les maillots de l’équipe première de l’Étoile Sportive du Sahel, ainsi que sur les maillots d’entraînement et tous les équipements de sport en salle dès le début de la saison 2023-2024.

En tant que sponsor officiel, Emirates bénéficiera d’un large éventail de privilèges, tels que des droits de publicité et de marque dans le stade et les installations sportives intérieures du club, des droits d’activation sur les médias numériques et sociaux, une hospitalité exclusive, un accès aux athlètes pour les rencontrer et les saluer, ainsi qu’une visibilité importante dans le stade olympique de Sousse, le terrain d’entraînement et les arènes sportives couvertes.

M. Badr Abbas, premier vice-président des opérations commerciales d’Emirates en Afrique, s’est exprimé sur ce partenariat, soulignant l’importance de cette collaboration avec l’Étoile Sportive du Sahel, une puissance du football africain et une équipe de basket-ball de renommée internationale. Il a également mentionné l’objectif d’Emirates de créer des liens significatifs avec les fans de sport à Tunis et dans toute l’Afrique, en soutenant non seulement le football, mais aussi les sports en salle de plus en plus populaires en Tunisie.

De son côté, M. Othman JENAYAH, président de l’Étoile du Sahel, s’est dit heureux de cette collaboration avec Emirates, soulignant le soutien et la reconnaissance de la plus grande compagnie aérienne du monde envers le club. Il a exprimé sa fierté de porter la célèbre marque Emirates sur les maillots de l’équipe, renforçant ainsi la position de l’Étoile du Sahel en tant que figure de proue du football africain et élargissant sa visibilité à l’échelle internationale.

Emirates dessert la Tunisie depuis 17 ans et a transporté plus de 1,64 million de passagers sur cette ligne. La compagnie aérienne opère actuellement un vol quotidien vers la Tunisie avec un avion Boeing 777-300ER.