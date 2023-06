Quelque 10500 dossiers de demande de financement pour la création ou l’extension d’un projet féminin ont été reçus sur la plateforme de promotion de l’entrepreneuriat féminin RAIDET.

Dans un communiqué publié mardi sur sa page officielle, le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées rappelle que toute femme qui désire créer son propre projet dans le cadre du programme national RAIDET, est appelée à déposer tous les documents nécessaires pour le dossier de financement sur la plateforme du programme.

Il est aussi possible de s’adresser aux centres d’affaires relevant du ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie, aux bureaux de l’emploi, aux structures de promotion des petites et moyennes entreprises ou aux espaces d’Initiative relevant du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi pour bénéficier d’une assistance gratuite à la réalisation de l’étude de faisabilité économique de leurs projets, lit-on de même source.

D’après le communiqué, le programme RAIDET vise à promouvoir l’entrepreneuriat féminin à travers l’octroi de crédits pouvant atteindre 300 000 dinars.