Le réalisateur tunisien Iheb Abidi est lauréat de la séance de pitchs du Festival International de film Documentaire d’Agadir au Maroc (Fidadoc) et du prix ALCA Nouvelle-Aquitaine/Institut des Afriques pour son projet de film documentaire “Gorbej”.

Organisée par l’Association de Culture et d’Education par l’Audiovisuel (Acea), la 14ème édition du Festival International de film Documentaire d’Agadir a eu lieu du 5 au 10 juin 2023. Le jury a attribué ce prix ” a un projet d’un jeune réalisateur qui nous plonge avec courage dans son intimité et les difficultés de la société Tunisienne, de récompenser un premier pas sur le long chemin du parcours de réalisateur “.

Iheb Abidi était parmi 8 auteurs porteurs d’un projet de long-métrage documentaire sélectionnés à la seconde session de la 11ème édition de la Résidence d’écriture panafricaine de la Ruche documentaire organisée en parallèle de la 14ème édition du Fidadoc.

Ce prix est attribué par les partenaires de la Ruche documentaire du Fidadoc qui ont également décernés le prix du Moulin d’Andé-CECI à la franco-algérienne Leila Chaibi pour ” Le nom de mes parents “.

Deux autres projets tunisiens étaient dans la course, ” Boudjadis ” d’Elina Chared et ” Cirta ” de Saif Chida.

Iheb Abidi bénéficiera d’un accompagnement, selon ses besoins, dans le cadre d’une résidence de 2 semaines qui aura lieu en fin d’année à la Villa Valmont dans la ville de Bordeaux. Ce séjour lui permettra aussi de participer à la 3e édition des rencontres cinématographiques “Afriques en vision”.

Ce programme de résidence d’écriture panafricaine du FIDADOC est réalisé avec le soutien de la république française, la région Nouvelle-Aquitaine, l’Institut français et la Villa Valmont. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la Saison Africa2020.

La Ruche documentaire du Fidadoc et sa Résidence d’écriture sont soutenues par AFAC – The Arab Fund for Arts and Culture.

S’agissant des partenaires du fidadoc, l’Agence culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine, ALCA, agence livre, cinéma et audiovisuel, présente à Bordeaux, Limoges, Angoulême et Poitiers, est un fonds de soutien au cinéma et à l’audiovisuel qui assure l’instruction des demandes d’aides pour le long métrage, la fiction TV, l’animation, le documentaire et le court métrage de fiction.

Basé à Bordeaux, l’Institut des Afriques (IdAf) est une plateforme régionale de Nouvelle-Aquitaine créée en 2015 qui fédère la diversité d’acteurs régionaux engagés dans les dynamiques africaines. Dans ce sens, l’IdAf a pour objectifs de favoriser, entre autres, les connaissances des contextes africains et promouvoir les artistes et acteurs culturels issus des diasporas africaines.

Depuis 2012, l’ACEA organise une Résidence d’écriture au film documentaire de création qui constitue la dernière étape de la “Ruche documentaire” du Fidadoc. D’une durée de deux semaines, entièrement gratuite pour ses bénéficiaires, cette résidence d’écriture permet aux auteurs-réalisateurs sélectionnés d’effectuer un diagnostic approfondi de leurs projets, de leurs idées, et dans le sens des pistes ouvertes par cette analyse critique, de développer l’écriture d’un scénario documentaire.

De 2012 à 2015, cette initiative s’est inscrite dans le cadre du réseau AfricaDoc, présent dans une quinzaine de pays d’Afrique centrale et de l’ouest et dont le Fidadoc a été le premier membre nord-africain.

Natif de Tunis, Iheb Abidi est auteur d’un court documentaire intitulé Chakchouka (Trafic), en 2022. Actuellement, il travaille sur son premier long métrage documentaire ” Gorbej “.

Ce diplômé de l’Institut Supérieur des Arts Multimédias de la Manouba (Isamm) en 2022, a étudié le cinéma et l’audiovisuel et est spécialisé en Ecriture-Réalisation. Dès son plus jeune âge, il a rejoint la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs (Ftca) ainsi que l’Association Tunisienne pour la Promotion de la Critique Cinématographique (Atppc).