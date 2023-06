Les travaux d’aménagement des sites de compétitions dans le village olympique, sur la plage de Yasmine Hammamet qui accueillera les Jeux Africains de Plage 2023, et l’examen de tous les détails relatifs aux épreuves se poursuivent d’une manière intensive et minutieuse pour que tout soit fin prêt le jour J, a affirmé Ridha Manai, membre du comité d’organisation des jeux (COJAP).

Selon la même source, la cérémonie d’ouverture de la deuxième édition des Jeux Africains de Plage (Hammamet-2023) aura lieu dans la soirée du 23 juin courant au théâtre de plein air de Hammamet dont la capacité d’accueil est de 1200 spectateurs.

Le nom de ce théâtre conçu sur le modèle antique et qui a accueilli plusieurs spectacles culturels et artistiques, a été toujours associé au Festival international de Hammamet. Le théâtre surplombe la mer et se trouve à environ 3 km du centre-ville.

D’autre part, l’agence TAP a appris que la date de l’épreuve du marathon de plage incluse dans le programme des jeux, a été avancée au 27 juin, au lieu du 28, pour des raisons organisationnelles.

Par ailleurs, la ville de Hammamet accueillera, à l’occasion des JAP-2023, près de 300 personnalités sportives et olympiques africaines et internationales, et à leur tête Robin Mitchel, président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), Mustapha Berraf, président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA) ainsi que des représentants du Comité International Olympique (CIO), du Programme de Solidarité Olympique, et des Comités olympiques français et chinois.

Selon une source proche du comité d’organisation, 11 ministres de différents pays africains feront partie des délégations officielles des pays participants.

Il est également à noter que pas moins de 54 présidents et 54 secrétaires généraux des comités nationaux olympiques africains assisteront aux travaux de l’Assemblée Générale de l’ACNOA qui se tiendront le 22 juin en cours.

Il est prévu également qu’environ 200 journalistes, techniciens de l’audiovisuel et photographes des différents médias (presse écrite, radio, télévision et presse électronique) accrédités seront à Hammamet pour la couverture des jeux.

La Télévision Nationale, diffuseur officiel de l’évènement, possède le plus grand nombre d’accrédités parmi les journalistes et les techniciens, tout comme l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), partenaire médiatique officiel des jeux.

Le COJAP a fait appel à environ 300 volontaires, en coordination avec le commissariat régional au sport de Nabeul, et ce afin d’assurer le bon déroulement des jeux, selon une source du comité d’organisation.

Pour rappel, la deuxième édition des Jeux Africains de Plage verra la participation d’environ 1 100 athlètes de 53 pays africains.