Le projet “pour une meilleure autonomisation des femmes à thala, El Ayoun et Hidra”, initié par l’association thala solidaire et financé par l’institut français de Tunisie et l’ambassade de France à Tunis, a pris fin dimanche à la ville de Kasserine.

Selon la représentante de l’association thala solidaire Aroua chahbi, 25 femmes originaires des délégations de thala, El Ayoun et Hidra ont bénéficié d’un accompagnement pour la réalisation de leurs projets et 5 femmes porteuses d’idées de projets ont été choisies pour bénéficier d’un accompagnement pour la réalisation de leurs projets dans plusieurs domaines (élevage, coopératives, extraction d’huile de romarin et ateliers de couture).

” Au cours de cette cérémonie de clôture, ces projets ont été présentés en vue de bénéficier de sources de financement” a-t-elle ajouté dans une déclaration à la TAP.

De son côté, la présidente de la société de développement collectif Wassila Ayari a indiqué que 5 projets ont été lancés par des femmes rurales avec l’appui de l’association thala solidaire, soulignant la nécessité d’assurer la pérennité de ces projets dans le cadre de l’approche de l’autonomisation économique des femmes.