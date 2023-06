L’ambassade américaine en Tunisie a lancé vendredi un appel à participation aux associations et organisations ainsi qu’aux universités pour l’obtention d’un financement d’une valeur de 500mille dollars.

Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle Facebook, l’ambassade a précisé que ce financement a pour objectif d’apporter un soutien aux étudiants d’universités en assurant un développement de leur compétence et consolidant leur participation sociétale à travers les clubs universitaires.

Il s’agit également de permettre aux universités la création de clubs et l’encouragement des étudiants à jouer leur rôle central dans la gestion des affaires financières et administratives de ces clubs en plus de la consolidation des activités sociales au sein de ces clubs. Selon la même source, les associations, organisations et universités doivent envoyer leur demande avant la date du 20 juillet 2023 via le lien

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=348615