La coopération entre la Tunisie et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et les programmes de travail conjoint pour la prochaine période, ont été au centre d’un entretien tenu entre la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia et une délégation de la BERD présidée par le premier vice-président de la banque, Jürgen Rigterink.

Cette séance de travail a permis également de discuter de l’évolution de la situation économique mondiale et de ses répercussions sur l’économie tunisienne, selon un communiqué du ministère des Finances publié, jeudi.

La ministre des Finances a passé en revue les efforts déployés par la Tunisie pour honorer ses engagements en termes de dettes extérieures, a rapporté la même source.

Nemsia a rappelé également l’importance du rôle social de l’Etat et la nécessité de tenir compte du volet social dans le cadre des différentes reformes afin de préserver ce tissu qui constitue un des piliers de la création de richesse et du développement durable.

De son côté, Rigterink a exprimé sa satisfaction des efforts engagés par la Tunisie dans la lutte contre les pressions actuelles et a exprimé la volonté de son institution de renforcer le partenariat et de développer la coopération financière avec la Tunisie