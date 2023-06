Le professeur américain de cinéma à la Columbia University School of The Arts, Richard Pena, sera, les 8, 9 et 10 juin, à l’Agora Marsa, dans la banlieue nord de Tunis, pour explorer le monde du cinéma américain Fringe, a annoncé Columbia Global Centers | Tunis dans sa newsletter du lundi 5 juin.

Richard Pena sera accueilli à l’Agora Marsa dans le cadre du festival du film ” Américain fringe “. Ce grand habitué de la Tunisie, est venu près de 10 fois depuis 1982 et ses visites sont devenues plus fréquentes depuis la création de Columbia Global Centers | Tunis.

Tunis abrite le neuvième centre mondial de Columbia créé suite à la visite d’une délégation de Columbia dirigée, par le président Lee C. Bollinger, en 2015. Accrédité par le gouvernement tunisien en mars 2018, le centre de Tunis occupe un bâtiment rénové du début du XXe siècle avec des balcons s’ouvrant sur l’emblématique Place Barcelone de Tunis et les bureaux de l’ancienne municipalité de Tunis.

Selon Columbia Global Centers | Tunis, ” plusieurs ressortissants tunisiens ont étudié à Columbia et sont devenus des hommes d’affaires, des diplomates et des intellectuels prospères. Les professeurs de Columbia ont participé à un certain nombre de projets en Tunisie, en particulier après 2011, et la trajectoire du pays a intéressé un certain nombre d’étudiants et de chercheurs de Columbia “.

Richard Pean et le cinéma Tunisien

Dans une interview à l’American Center de l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie, datant de 2020, Pr. Pean a exprimé son admiration pour le cinéma tunisien : “Depuis les années 80, je suis l’évolution du cinéma tunisien qui passe actuellement pour une période faste avec une génération de jeunes réalisateurs assez talentueux qui ont commencé à se distinguer à travers le monde entier”

S’agissant des divers usages du 7e art, il explique : “le cinéma pourrait être un moyen assez puissant” pour s’exprimer sur des questions spécifiques, telles que la justice sociale et la politique. Cependant, le cinéma est fait “pour poser des questions que pour donner des réponses”, estime Pr. Pean.

A avoir eu son baccalauréat à l’Université Harvard, Richard Pena a rejoint le Massachusetts Institute of Technology où il a obtenu une maîtrise en cinéma. A Columbia University depuis 1989, le professeur Richard Pena est devenu à temps plein en 1996 et a été nommé professeur de pratique professionnelle en 2003. De 2006 à 2009, il a été professeur invité en espagnol à l’Université de Princeton

Cet ancien directeur de programme de la Film Society of Lincoln Center et organisateur du New York Film Festival et du New Directors/New Films Festival est aujourd’hui professeur de pratique professionnelle au département du cinéma de la prestigieuse Université Columbia où il se spécialise dans la théorie du cinéma et le cinéma international. Il a fondé le programme de maîtrise en études cinématographiques de l’Université Columbia.

A la Film Society, il a organisé des rétrospectives de Michelangelo Antonioni, Sacha Guitry, Abbas Kiarostami, Robert Aldrich, Gabriel Figueroa, Ritwik Ghatak, Kira Muratova, Youssef Chahine, Yasujiro Ozu, Carlos Saura et Amitabh Bachchan, ainsi que de grandes séries de films consacrés au cinéma africain. Il est également actuellement co-animateur de l’hebdomadaire Reel 13 de Channel 13.

“American Fringe”

Richard Pena co-programmeur du festival American Fringe, avec Livia Bloom Ingram, sera accueilli dans le cadre du festival du film ” Americain fringe ” de l’Agora Marsa. Pour la 3ème fois à l’Agora, il présentera les œuvres les plus marquantes de l’American Fringe et partagera avec le public des visions rarement vues de la société américaine contemporaine, ont annoncé Columbia Global Centers | Tunis et l’Agora Marsa.

Au line-up, une sélection de 6 films soigneusement choisis par Richard Pena qui animera les débats après chaque projection. Deux films par jour seront projetés avec une 1ère séance à 18h et une 2ème à 21h.

“American Fringe” est une série consacrée à la présentation du “vrai visage” du cinéma indépendant américain. Au cours des trente dernières années, le sens de ce qui est “indépendant” dans le cinéma américain a perdu tout son sens. Il n’est plus considéré comme faisant référence à des mouvements offrant une alternative à la production hollywoodienne, mais plutôt les films, généralement présentés en première dans des festivals tels que Sundance ou South by Southwest, sont principalement des auditions pour les cinéastes pour que les cinéastes rejoignent les rangs du cinéma commercial.

Les films sélectionnés chaque année pour American Fringe – produits par The Arts Arena, et présentés à la Cinémathèque Française chaque année en novembre depuis 2016 – continuent d’explorer de nouvelles façons de raconter des histoires et d’offrir des vues sur des communautés rarement incluses à Hollywood ou à la télévision.