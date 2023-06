À la suite de la décision rendue vendredi dernier par le Tribunal de première instance de Tunis concernant le transfert de “Radio Shems FM” à la société “Africa Broadcasting” (pour un montant de 1,3 million de dinars), une société en cours de formation, le Syndicat national des journalistes tunisiens et l’Union générale de l’information expriment leur rejet catégorique du licenciement de 20 personnes parmi les journalistes et les employés de la radio, maintenant seulement 30 postes de travail.

Le Syndicat national des journalistes tunisiens et l’Union générale de l’information soulignent également la nécessité de garantir tous les droits financiers des journalistes et des employés de la radio, en particulier compte tenu de leur privation continue de salaire pour le troisième mois consécutif, violant ainsi leur droit de subsistance et portant atteinte à leur dignité humaine.

Les structures professionnelles annoncent la désignation d’une équipe d’avocats chargée de suivre le dossier de la cession afin de préserver tous les droits matériels et professionnels des employés de la radio et de garantir sa continuité.