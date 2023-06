La 14ème édition du prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l’enfant a décerné son premier prix au Tunisien Aissa Jebli pour “Ajnihat Al yassamine” (Les ailes du Jasmin).

Le palmarès été dévoilé, vendredi soir, au cours d’une cérémonie organisée dans un hôtel à Tunis. Les romans primés ont été sélectionnés parmi 145 oeuvres dont 11 pour de jeunes écrivains.

Le 2ème prix a été attribué à la Jordanienne Asma Zaytoun pour “attiflou allathi ghayara al hikayat (L’enfant qui a changé les histoires).

Le premier prix du récit de libre sujet est d’une valeur de 10 000 DT. Le second prix, doté de 12.000 DT, récompense le récit destiné aux enfants et adolescents de 12 à 16 ans, sous le thème de “la littérature du défi et de l’accomplissement de soi”.

Trois prix d’encouragement, de 1 000 DT chacun, ont été octroyés aux Tunisiens Selma Abdelli pour “Assayfou wa al-kalb” (L’épée et le coeur) et Mohamed Habibi pour “Al ikabou walbouma (La châtiment et la chouette) et au Marocain Mohamed Amine pour “Maddoun wa fakdon” (Marée et perte).

Le Jury présidé par Jalila Tritar, était composé des auteurs et poètes Mohamed Ghozzi, Chafik Jendoubi, Saidia ben Salem et Hafidha Karabiben.

Le prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l’enfant 2023 est ouvert aux écrivains, hommes de lettres et créateurs, ainsi qu’aux enfants et adolescents (de 9 à 18 ans) de Tunisie et des pays arabes, dans divers domaines littéraires.

Ce prix est organisé par le forum de littérature arabe pour l’enfant organise en partenariat avec l’ATB-Tunis (Arab Tunisian Bank et avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles.