La récolte des céréales dans le gouvernorat de Béja, connaitra, cette année, une forte baisse en raison du manque des pluies de plus de 40% pour la quatrième année consécutive.

La saison de récolte de l’orge et de blé sera lancée, le 1er juin, respectivement, à Béja et dans les délégations de Tibar, Teboursouk et Goubellat et Medjez el Bab.

La saison des moissons débutera, le 8 juin, à Amdoun, Nefza, Béja nord et Béja sud.

Lors d’une séance de travail tenue, mardi, Sabeur Benbli, délégué de la région, a appelé à prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de la récolte.

Il a incité les agriculteurs à commercialiser leur production dans les circuits de l’office des céréales, rappelant que Béja compte 39 centres de collecte.

Chokri Djebi, président de l’union régionale de l’agriculture, a souligné la nécessité d’augmenter les prix des céréales en vue d’aider les agriculteurs à couvrir les dépenses et pertes subies cette saison.