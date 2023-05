Les circuits oléicoles transfrontaliers offrent une opportunité fascinante de plonger dans le monde de l’huile d’olive, en explorant les traditions ancestrales, les paysages pittoresques et les saveurs uniques des régions productrices d’huile d’olive. Ces circuits offrent une expérience gustative et culturelle inoubliable, permettant aux visiteurs de découvrir l’histoire, les méthodes de production et la passion qui entourent cet ingrédient essentiel de la cuisine méditerranéenne. Ils nous emmènent à travers les paysages enchanteurs et les oliveraies pittoresques des régions oléicoles. Des routes sinueuses nous guident à travers les collines verdoyantes, les vallées luxuriantes et les villages traditionnels où les oliviers sont cultivés depuis des générations.

Ces périples offrent une vue panoramique sur les oliveraies étendues, offrant une perspective unique sur l’importance de l’oléiculture dans ces régions.

L’un des points forts de ces circuits est la rencontre avec les producteurs locaux, qui partagent leur savoir-faire et leur passion pour l’huile d’olive. Les visiteurs ont l’occasion d’observer de près le processus de trituration, depuis la cueillette des olives jusqu’à l’extraction de l’huile, en passant par le broyage et la mise en bouteille. Les producteurs partagent leurs connaissances sur les différentes variétés d’olives, les techniques de récolte et les méthodes de conservation, offrant ainsi un aperçu précieux de l’expertise qui se cache derrière chaque goutte d’huile d’olive.

Une étape incontournable de ces itinéraires est la dégustation des huiles d’olive de terroir. Les visiteurs ont l’opportunité de savourer une variété d’huiles d’olive produites localement, chacune ayant ses propres caractéristiques organoleptiques distinctes. Des notes herbacées, des sensations piquantes et des goûts amers viennent titiller les papilles, offrant une expérience sensorielle riche et complexe. Au-delà de l’aspect sensoriel, ces circuits permettent aux visiteurs de plonger dans la culture et la tradition locales offrant un aperçu de l’importance de l’olivier dans la vie quotidienne et l’identité culturelle.

C’est dans le cadre du projet CLUSTER SERVAGRI IEV CT Italie-Tunisie 2014/2020 qu’un itinéraire unique mettant en valeur l’olivier entre la Sicile et la Tunisie vient d’être créée. En tant qu’initiative axée sur le développement et la promotion de la filière oléicole, des partenariats stratégiques ont été établis avec les acteurs clés de la filière oléicole, tels que les producteurs, les transformateurs, les chercheurs et les institutions locales. Ces collaborations ont permis de mettre en commun les connaissances, les ressources et les expertises nécessaires à la création de cet itinéraire. En encourageant la collaboration entre les différents acteurs de la filière, le projet a favorisé l’émergence d’un réseau solide et durable autour de l’olivier entre la Sicile et la Tunisie. Il a permis de renforcer les liens entre les acteurs du secteur oléicole, créant ainsi une synergie positive pour la promotion de l’itinéraire et de ses composantes.

La Fondation culturelle “Route de l’Olivier, en qualité de partenaire associé du projet et gestionnaire agréé de l’itinéraire culturel du conseil de l’Europe, a assuré la conception du parcours, l’identification des points d’intérêt, ainsi qu’à la sélection des activités à inclure le long de l’itinéraire. Grâce à son expertise et à son réseau de collaboration, elle a assuré la pertinence et la cohérence de l’itinéraire, en intégrant à la fois des aspects culturels, gastronomiques, agricoles et touristiques. En tant qu’organisation engagée dans la valorisation du patrimoine culturel et naturel lié à l’olivier, la Fondation s’est investie activement pour préserver les traditions séculaires, encourager la durabilité et promouvoir les échanges culturels le long de cet itinéraire unique.

Grâce à la collaboration entre la Fondation Culturelle “Route de l’Olivier” et les partenaires du projet, l’itinéraire de l’olivier entre la Sicile et la Tunisie est non seulement un voyage gastronomique, mais aussi une exploration culturelle et une immersion dans l’histoire et les traditions de la Méditerranée qui contribue à la sauvegarde des savoir-faire ancestraux liés à la culture de l’olivier, à la production d’huile d’olive et à la gastronomie méditerranéenne.

“Le travail constant et passionné de la Fondation OTR ainsi que de tous les partenaires de ce projet, GAL Eloro, INAT, IO-Sousse, APO, UTAP et AAGR, a permis de concrétiser cet itinéraire qui raconte des millénaires d’histoire commune entre la Sicile et la Tunisie. Il est désormais un patrimoine culturel stratégique qui soulève d’importantes questions sur l’avenir de cet espace transfrontalier de la Méditerranée”, déclare le coordinateur général du projet CLUSTER SERVAGRI, Dr. Sergio CAMPANELLA, concepteur et prometteur de cet itinéraire officiellement reconnu par le Conseil de l’Europe parmi ses itinéraires culturels.

“Dans un moment historique où la crise climatique actuelle menace gravement un patrimoine millénaire aussi crucial, affirmer et témoigner de la complexité et de l’importance fondamentale des traditions oléicoles méditerranéennes communes peut constituer un rempart pour la défense acharnée de cet immense patrimoine. Nous devons regarder constamment vers l’avenir et toutes les innovations qui permettront de le préserver et de le valoriser”, ajoute-t-il.

L’itinéraire de l’olivier entre la Sicile et la Tunisie est bien plus qu’un simple voyage à la découverte de l’or vert méditerranéen. C’est une immersion totale dans l’histoire, la culture et les traditions liées à l’olivier. Tout au long de ce périple, il est possible de rencontrer des agriculteurs passionnés, des artisans talentueux et des chefs créatifs qui transmettent leur amour pour cet arbre ancestral.

En Sicile, la tradition de la culture de l’olivier remonte à des millénaires. Les oliveraies siciliennes, avec leurs arbres majestueux, offrent un paysage d’une beauté saisissante. Les techniques de culture traditionnelles sont préservées avec soin, et les méthodes de récolte des olives sont souvent transmises de génération en génération pour préserver l’authenticité et la qualité des produits.

La traversée vers la Tunisie marque une transition vers un autre pays méditerranéen réputé pour sa production d’huile d’olive de qualité. Les oliveraies tunisiennes s’étendent à perte de vue, et l’olivier occupe une place centrale dans l’histoire et le patrimoine tunisiens. Cet arbre est considéré comme un symbole de paix, de prospérité et de renouveau.

Cet itinéraire de l’olivier ne se limite pas à la découverte des oliveraies. Cette initiative captivante favorise également les échanges culturels et le partage d’expériences entre les différents acteurs de la filière, créant ainsi un véritable réseau d’échanges et de collaboration. Cet itinéraire unique a été conçu pour offrir une expérience inoubliable, mettant en valeur l’importance de l’olivier dans le patrimoine et l’identité nationale. Le voyage ne se limite pas à l’exploration des terres fertiles, il vous plongera également dans l’histoire fascinante. Au cours de cette extraordinaire odyssée, il est possible de déguster des mets traditionnels préparés avec de l’huile d’olive vierge extra, un transport vers un monde de délices culinaires, où chaque bouchée raconte une histoire unique.

Que vous soyez un amateur d’huile d’olive, un passionné d’histoire ou simplement curieux de découvrir de nouveaux horizons, l’itinéraire de l’olivier est fait pour vous. Pour découvrir l’itinéraire de l’olivier entre la Sicile et la Tunisie ainsi que les points d’intérêt le long du parcours, vous pouvez visiter le site internet dédié : https://olivetreeroute.gr/culturalroutes-fr/poi-fr/.

Sur ce site, vous trouverez des informations détaillées sur les différentes étapes de l’itinéraire, les sites à visiter et les activités proposées. Laissez l’itinéraire de l’olivier vous guider vers des découvertes et explorez les différents points pour planifier votre aventure et vivre une expérience inoubliable à la découverte de l’olivier méditerranéen.

Par : Dr. Asma MAMI MAAZOUN, Institut National Agronomique de Tunisie