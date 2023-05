Dix jeunes femmes de Kélibia ont obtenu leur diplôme de formation intégrée dans le projet “AHK FIESP”, réalisé dans le cadre de la coopération tuniso-allemande. Ce projet, qui a pour objectif la promotion de la formation entre les entreprises opérant dans le secteur du textile-habillement, est le fruit d’une nouvelle approche de formation qui permet d’accéder à l’emploi.

Le chef de l’unité de promotion de la formation dans le secteur du textile-habillement, Walid Keskès, a fait savoir, dans une déclaration à l’Agence TAP, que cette nouvelle approche de formation vise à renforcer l’employabilité des jeunes formés, se base sur un partenariat effectif entre les entreprises économiques opérant dans le secteur du textile au Cap Bon et le centre de formation et de perfectionnement professionnel de Kélibia. Elle permet ainsi de pourvoir une main-d’œuvre spécialisée et hautement qualifiée qui répond aux attentes des employeurs.

Ce projet s’étalant sur deux années et qui sera clôturé en juin prochain est réalisé conjointement entre la chambre de commerce tuniso-allemande et la fédération tunisienne du textile et de l’habillement couvre quatre centres dans les gouvernorats de Nabeul, de Sfax et du Grand Tunis, où 120 jeunes femmes et jeunes hommes ont été formés dans le domaine de la communication, sans omettre leur formation dans les domaines du textile, selon les besoins des entreprises.

Il a, d’autre part, souligné que le projet “FIESP” (Formation interentreprises avec le secteur privé) a réussi à asseoir une nouvelle approche de coopération entre l’entreprise formatrice et l’entreprise économique, valorisant l’adhésion des entreprises opérant dans le secteur du textile et de l’habillement dans les régions ciblées.

Le responsable a affirmé que le projet a créé de la valeur ajoutée, étant donné qu’il a fourni aux entreprises du textile une main-d’œuvre spécialisée et compétente sur laquelle l’entreprise économique peut miser pour renforcer sa compétitivité.

Et d’ajouter que “nous avons réussi grâce à ce programme à répondre aux besoins de plusieurs entreprises, qui travaillent avec les grandes marques internationales, en main-d’œuvre hautement qualifiée”. Ce qui, a-t-il dit, devrait permettre d’ouvrir de nouvelles opportunités d’emploi, à l’heure où les employés hautement qualifiés sont fortement demandés.

Le projet FIESP a été parrainé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique (BMZ) et par l’institution allemande de la coopération technique (GIZ), en collaboration avec le ministère tunisien de l’Emploi et de la formation professionnelle et la fédération tunisienne du textile et de l’habillement.

Ce projet a pour objectif de développer les approches de la formation professionnelle en Tunisie en vue d’améliorer les capacités de l’employabilité chez les jeunes formés surtout à travers l’établissement des relations de coopération et de partenariat entre les centres de formation professionnelle et les entreprises économiques et l’impulsion de l’interaction entre eux afin de mettre en œuvre des programmes de formation spécialisée répondant aux besoins des entreprises économiques.

Appuyé par la GIZ, ce projet a été entamé en 2021, sous l’égide du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, en partenariat avec le secteur privé. En somme, il vise, à travers ces différentes composantes, à renforcer l’employabilité des jeunes dans les secteurs de l’hôtellerie, la plasturgie et l’industrie textile et habillement.