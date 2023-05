La Tunisie a participé, en présentiel, à travers la Commission Tunisienne des Analyses financières à la 36ème assemblée générale du Groupe d’Action financière pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord (GAFIMOAN), qui a eue lieu les 23, 24 et 25 mai 2023, à Manama, (Bahreïn) sous la présidence de la Mauritanie.

Ont participé à cette rencontre, selon un communiqué de la commission, publié sur sa page officielle facebook, des experts dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argents, le financement du terrorisme et le financement des armes répandues dans les pays membres de la région du moyen orient et de l’Afrique du Nord.

Les participants ont débattu dans leurs rapports d’évaluation mutuelle, la portée de l’engagement des pays membres, l’efficacité des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argents et le financement du terrorisme, sans omettre l’examen des rapports de suivi des pays membres et les mesures prises par chaque Etat afin de surmonter les difficultés et les handicaps.

Plusieurs réunions des groupes de travail relevant du GAFIMOAN ont été tenues du 20 au 22 mai 2023, à Manama, voire les réunions du groupe de travail de l’évaluation mutuelle et de l’équipe de travail des aides techniques et des applications, le forum des unités d’informations financières, la réunion de la commission des risques et le forum des experts en lutte contre le terrorisme.