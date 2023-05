Plus de 200 artistes de 23 pays dont 150 tunisiens et 52 étrangers participeront à la troisième édition des Journées d’art contemporain de Carthage (JACC) prévue du 26 au 30 mai 2023.

Créée en 2018, cette manifestation annuelle est de retour après une absence de quatre ans. L’édition précédente avait eu lieu du 16 au 22 novembre 2019.

Ce rendez-vous d’envergure dédié aux arts visuels est ouvert aux diverses expériences plastiques. Il est organisé par le Musée d’art moderne et contemporain de Tunis (MACAM-Tunis) sous l’égide du ministère des Affaires culturelles.

Le programme des JACC a été dévoilé, mardi, au cours d’une conférence de presse tenue au siège du MACAM Tunis, à la Cité de la culture. Les Journées se tiendront principalement à la Cité de la culture. La Maison des arts du Belvédère qui a récemment rouvert ses portes accueillera une partie de la programmation.

Les JACC célèbrent le centenaire de l’Ecole de Tunis à travers un pavillon qui sera installé à la Maison des arts du Belvédère. Une sélection d’œuvres appartenant à des artistes de l’Ecole de Tunis sera au cœur d’une exposition en plus d’un panel sur le même thème.

Une exposition sur l’Ecole de Tunis sera également installée au stand du ministère des Affaires culturelles. Des œuvres des grands maitres de l’école de Tunis seront visibles à cette exposition au cours de laquelle un hommage sera rendu aux artistes plasticiens Hassan Soufi et Fethi ben Zakour.

La Palestine sera le pays invité d’honneur de cette édition placée sous le thème “l’art, un chemin”. Un pavillon spécial lui sera réservé, indiquent les organisateurs.

Le comité d’organisation dirigé par Samira Turki Torgeman a annoncé la sélection de 63 œuvres à l’exposition internationale ouverte à toutes les expressions artistiques (peinture, gravure, photographie, sculpture, installation, performance, vidéo…).

Un jury spécial sera désigné pour sélectionner les trois meilleures. Des financements de 30 mille dinars sont alloués à ce prix. L’annonce des lauréats aura lieu à la clôture des journées le samedi 30 mai à 18h à la Cité de la culture.

Côté galeristes, 9 galeries tunisiennes et 10 autres étrangères seront présentes au hall central de la cité de la culture dans des expositions-vente.

Un espace outdoor sera réservé aux nouveautés dans d’art contemporain à l‘instar du mapping, des performances et des installations.

Des hommages aux artistes plasticiens, des ateliers et des rencontres autour des arts plastiques sont également au line-up.

Trois panels sont prévus les 27,28 et 29 mai, autour des thèmes suivants : ” Gestion collective des Droits de suite “, ” Ecole de Tunis : parcours et impact ” et ” Le concept d’exclusivité dans l’art contemporain.

Une exposition itinérante composée de 100 œuvres d’artistes tunisiens aura lieu dans trois villes après la fin des JACC. La directrice des JACC, Samira Turki Torgema, a fait savoir que cette exposition s’étalera tout au long de la saison estivale avec une première escale fin juin à Bizerte, puis à Monastir en juillet et à Djerba fin août.

Selon Ahlem Boussandel, directrice générale du MACAM Tunis, l’objectif des JACC est de jeter les bases de traditions plastiques dans l’art contemporain et sa valorisation. Cette manifestation constitue également une plateforme ” pour la promotion de l’expérience tunisienne et faire connaitre les expériences internationales ” dans cette discipline qu’est l’art contemporain.

” L’objectif de cette 3ème session est la pérennisation de l’évènement comme axe incontournable de l’art contemporain en Tunisie”, peut-on lire dans l’éditorial signé par Samira Turki Torgeman.

“Ces journées permettront aux artistes de se rencontrer, de débattre et de contribuer à promouvoir l’art en Tunisie et son rayonnement à l’étranger”, a encore écrit la directrice des JACC 2023, qualifiant ce rendez-vous artistique d'”un cheminement vers l’épanouissement”.