La chambre de commerce et de l’industrie Tuniso-Suisse (CCITNCH) a organisé une table ronde sur le Thème « L’industrie 4.0 : Opportunité pour la Tunisie ».

La Table ronde s’est déroulée en présence de S.E. l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie et les acteurs du secteur qui ont partagé leur expérience :

Phoenix Mecano Company, équipementier automobile

équipementier automobile GIZ,

ONUDI,

Cabinet Deloitte,

Le terme industrie 4.0 est apparu la première fois en 2011 au Forum mondial de l’Industrie de Hanovre. Le projet “Industrie 4.0” ou “Industrie du futur” correspond à une nouvelle façon d’imaginer les moyens de production. Le 4, c’est pour marquer cette 4éme révolution industrielle.

A l’occasion de cette table ronde, les participants discuteront des thèmes suivants :

Les 5 conditions fondamentales pour introduire l’industrie 4.0 dans une usine

Les 7 Niveaux de ces 5 conditions

L’industrie 4.0 : une opportunité pour la Tunisie

Le projet Digital4Jobs de la GIZ Tunisie dédié au secteur privé

L’initiative industrie 4.0 en Tunisie et les services offerts aux industriels

L’approche de l’ONUDI en matière de transformation digitale et industrie 4.0 : l’intervention de l’ONUDI en Tunisie en exemple

Enjeux de développement de l’industrie 4.0 en Tunisie

La Santé Sécurité au Travail dans l’industrie 4.0

L’idée commune du décloisonnement des services des entreprises dans le but de partager, diffuser et interpréter la data est un pas en avant du secteur vers plus de digitalisation, et donc vers « l’Industrie 4.0 ».