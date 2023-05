Le film tunisien ” A moitié d’âme” de Marwen Trabelsi a remporté dimanche 21 mai 2023 le premier prix de meilleur court-métrage de fiction “Clé d’Al Awdah” de la 7ème édition du Festival international du cinéma Al Awdah de Palestine à Gaza.

La distinction de ce film en lice parmi 277 oeuvres en provenance de 41 pays “est d’un goût exceptionnel en Palestine et particulièrement à Gaza” a noté le cinéaste dans un post sur sa page facebook.

Félicité par le ministère tunisien des affaires culturelles, “A moitié d’âme”, ayant bénéficié d’une subvention du ministère et produit en 2021 par Libre production Cinéma et audiovisuel, porte ainsi le nombre de distinctions à huit pour 38 participations internationales.

Réunissant dans les rôles principaux notamment l’homme de théâtre Abdelkader Ben Said et la petite-fille Emna Halfaoui, le film dépeint en 23 minutes un monde matérialisé et dénué d’humanité la vente des âmes devient un commerce très fructueux, les suicidaires offrent leurs âmes contre une valeur monétaire offerte à leur proche, c’est l’histoire fantastique d’un père qui est obligé de vendre son âme pour sauver la vie de sa petite fille mourante.

Placé sous le signe “l’attente du retour est un retour “, ce festival qui se déroule le 15 mai de chaque année à Gaza en commémoration de “la Nakba palestinienne” est organisé par le Forum du film palestinien, en partenariat avec l’Université de Palestine.