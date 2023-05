Les relations séculaires entre la Tunisie et les Emirats arabes unis et les moyens de les renforcer ont été au centre d’un entretien entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, et son homologue émirati Chakhbout Ben Nahyane Al Nahyane.

L’entrevue intervient en mage de la participation, vendredi, à Djeddah, des deux ministres aux réunions du 32e Sommet arabe.

Les deux responsables ont examiné les moyens d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre la Tunisie et les Emirats arabes unis, notamment dans les domaines économique et d’investissement, en veillant à mettre à profit l’important potentiel dont disposent les deux pays, indique un communiqué publié, samedi, par le département des Affaires étrangères.

Les deux ministres ont, par ailleurs, souligné l’importance d’intensifier les échanges de visite entre les hauts responsables des deux pays et d’assurer une bonne préparation aux échéances bilatérales au service des intérêts des deux peuples frères.