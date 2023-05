Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a souligné, mardi, l’importance capitale du projet de coopération technique bilatérale entre la Tunisie et l’Allemagne dans le domaine de la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans la garantie de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments.

” Ce projet, dont l’objectif est de renforcer le système de sécurité sanitaire des aliments, aura un impact direct sur la protection de la santé des consommateurs outre sa contribution au développement des exportations de produits de consommation et du tourisme tunisiens “, a indiqué le ministre lors de la première réunion du Comité de pilotage du projet.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère de la santé, Ali Mrabet a mis l’accent sur la nécessité de renforcer la planification pour atteindre les objectifs de ce projet stratégique dans les meilleurs délais, réaffirmant l’engagement du ministère de la Santé à coordonner avec les autres structures afin de fournir tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des produits alimentaires et protéger la santé des consommateurs.

De son côté, la partie allemande s’est félicitée pour l’avancement de la mise en œuvre du projet de partenariat visant à renforcer la sécurité sanitaire des produits alimentaires et à protéger la santé des consommateurs, malgré les difficultés conjoncturelles, notamment la crise de la COVID-19 et ses répercussions, et a exprimé sa volonté de poursuivre la coopération avec la Tunisie pour mener à bien ce programme.

La réunion s’est tenue en présence d’Andreas Hensel, président de l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques, et Friedel Cramer, président de l’Institut fédéral allemand de protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire.