Chokri Ben Nessir a été nommé, lundi, Président-directeur général de la société nouvelle d’impression, de presse et d’édition (SNIPE-La Presse) en vertu du décret gouvernemental n°2023-337, publié au Jort le 15 mai 2023.

Chokri Ben Nessir est titulaire d’une maitrise en journalisme et sciences de l’information et d’un Master supérieur spécialisé en NTIC.

Né en 1963, il est marié et père d’une fille. Journaliste professionnel, il a débuté sa carrière au journal ” Le Monde Diplomatique ” (mensuel en arabe publié à Tunis), pour devenir le premier rédacteur en chef du journal tunisien en anglais, ” Tunisia News “, fondé par Tijani Haddad.

Il a été fondateur-rédacteur en chef du magazine spécialisé en économie ” La Presse Business ” et a été rédacteur en chef de la revue hebdomadaire d’expression francophone ” L’Expression “.

Il a assuré les fonctions de directeur de la rédaction à ” Dar Assabah ” (2018-2019) et celles de directeur de rédaction à ” La Presse ” de Tunisie depuis 2020. Il a été Radio-speaker, animateur et producteur à Radio Ryad-service Européen (Arabie Saoudite-2003-2004).

Chokri Ben Nessir qui a gravi toutes les échelles à La Presse a assuré tour à tour plusieurs responsabilités au sein de la rédaction. Il est titulaire de l’Ordre du Mérite Culturel et a reçu plusieurs prix et distinctions internationales, dont le Mare NostrumAward (2016) et le premier prix du concours sur l’amitié sino-arabe (2023).

Ben Nessir a contribué à l’élaboration de la stratégie de transition digitale de La Presse de Tunisie, financée par l’Union Européenne via le projet Media UP.

Dans son parcours, il a également fait partie de l’équipe qui a fondé le journal ” Le Quotidien “, attaché de presse à l’Agence de promotion des investissements extérieurs (FIPA-1999) et Directeur de la communication à Transtours Tunisie (Entreprise sous tutelle du ministère du Transport).