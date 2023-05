Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’autonomisation économique des familles en situation difficile, quelque 517 sources de revenu seront distribuées prochainement par le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées.

Selon un communiqué publié par le ministère à l’occasion de la journée internationale de la famille, célébrée le 15 mai de chaque année, les sources de revenu seront distribuées à des familles issues de 17 régions différentes du pays et ce, moyennant un budget dépassant les 3 millions de dinars.

D’après la même source, ce budget sera porté à 4,2 millions de dinars par an et le plafond de financement des projets destinés aux familles passera de 10 000 à 20 000 dinars par ménage afin de protéger les familles de la précarité économique et de la pauvreté.

En effet, le programme d’intervention familiale ne se limite pas uniquement à l’aspect économique, mais englobe également “l’autonomisation sociale de la famille”, souligne le communiqué rappelant que depuis sa création, ce programme a mis en œuvre une série d’activités de sensibilisation, d’éducation et de sensibilisation, assurées par des experts et des spécialistes, dans le but de former et d’accompagner tous les membres de la famille dans des domaines tels que la prévention des comportements négatifs, l’éducation parentale, la préparation des jeunes à la vie conjugale, le dialogue familial et l’éducation juridique.

Le ministère a souligné que ce programme a été une opportunité pour encourager tous les membres de la famille à adopter des idées, des comportements et des compétences positives dans le but de les protéger, de les prévenir et de développer leurs capacités.

Le ministère a signalé qu’il a entamé la réalisation de deux études sur “le divorce dans une perspective multidimensionnelle” et “l’impact des crises sur la famille” outre l’élaboration d’un guide pour la préparation à la vie conjugale.

Par ailleurs et dans le cadre de la concrétisation des objectifs de la stratégie nationale de développement du secteur familial, le ministère a souligné qu’il a entamé la mise en œuvre d’un nouveau programme d’encadrement et d’intégration économique et sociale des familles pour lutter contre la migration irrégulière.