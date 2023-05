Le déficit de la balance commerciale énergétique s’est aggravé de 43% (en tenant compte de la redevance du gaz algérien exporté) à 2745 MD (entre fin mars 2022 et 2023), selon le rapport sur la conjoncture énergétique pour mars 2023, publié mardi, par l’Observatoire national de l’énergie et des mines relevant du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Les exportations énergétiques ont baissé en valeur de 39%, à 681 MD, alors que que la valeur des importations a augmenté de 13% à 3426 MD.

L’observatoire a précisé que les échanges commerciaux dans le secteur de l’énergie sont très sensibles à trois facteurs à savoir les quantités échangées, le taux de change $/DT et les cours du Brent, qualité de référence sur laquelle sont indexés les prix du brut importé et exporté ainsi que les produits pétroliers.

En effet, entre fin mars 2022 et fin mars 2023, le cours moyen du Brent a enregistré une diminution de 20$ (101.4$/bbl contre 81.3 $/bbl).

Cependant, il y a eu une dépréciation de la valeur du dinar tunisien face au dollar américain de 7% et une augmentation de 18% du déficit quantitatif de la balance commerciale énergétique sur la même période.

A préciser que bbl est une mesure de capacité américaine valant environ 158,98 litres.