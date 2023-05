Des journées ouvertes, visant à faire connaître les projets de jeunes promoteurs tunisiens dans le domaine de l’économie circulaire à travers le recyclage des déchets et des ordures ont démarré jeudi 4 mai à la municipalité de Tunis et se poursuivront jusqu’au 13 courant.

Organisées au Centre culturel municipal à la Médina, cet événement s’inscrit dans le cadre du projet euro-méditerranéen ” Promotion de la valorisation des déchets dans l’économie circulaire à travers l’innovation et l’éducation pour les industries créatives dans les villes méditerranéennes ” (INNOMED-Up), lancé en 2019 et qui sera clôturé au mois d’août 2023.

Financé à hauteur de 2,8 millions d’euros (environ 9,2 millions de dinars), ce projet vise à encourager les jeunes à adhérer au nouveau modèle de l’économie circulaire, en redonnant vie à certains déchets recyclables, compte tenu de la rareté des matières premières et des problèmes liés à la gestion des déchets, a indiqué la chargée de la coopération internationale et des relations extérieures à la municipalité de Tunis, Souad Sassi.

Une quinzaine de jeunes promoteurs de projets dans le domaine de l’économie circulaire ont bénéficié de financements entre 5 et 10 mille euros (15 et 30 mille dinars, outre une série de cycles de formation afin de leur faire connaitre l’importance de l’économie circulaire et son impact sur l’environnement.

Les projets réalisés dans le cadre du projet en question portent sur le compostage des légumes et des fruits pour la production des engrais, le recyclage des produits en plastique et des déchets de tissus et des fournitures scolaires.

Pour Sassi, la généralisation des projets d’économie circulaire permettra de réduire de 30% le déversement de déchets dans l’océan au niveau de la municipalité de Tunis.

Concernant la prolongation du projet, elle a fait savoir qu’une journée d’étude sera organisée, fin mai 2023, avec la participation des différents partenaires afin d’examiner l’éventuelle demande de financements supplémentaires auprès de l’Union européenne (UE) pour poursuivre le projet.