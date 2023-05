Un programme exécutif entre la Tunisie et le Sultanat d’Oman relatif à la restauration de monuments historiques et à la maintenance de sites archéologiques vient d’être conclu entre le ministère tunisien des Affaires culturelles et le ministère omanais du Patrimoine et du Tourisme.

L’accord a été signé, mercredi 3 mai 2023 à Tunis, par Hayet Guettat Guermazi et Hilal Abdullah Al Sinani, respectivement ministre tunisienne des Affaires culturelles et ambassadeur de Sultanat d’Oman à Tunis.

En vertu de cet accord, une équipe formée d’un expert en architecture de patrimoine, des ingénieurs et des restaurateurs tunisiens spécialisés sera dépêchée par l’Institut national du patrimoine (INP) au Sultanat d’Oman pour restaurer certains monuments historiques conformément aux normes internationales et en respectant l’aspect architectural et urbanistique des lieux, informe un communiqué de presse du ministère.

Lors de la cérémonie de signature, Guermazi a précisé que ce programme exécutif est le résultat de la coopération fructueuse entre les deux pays rappelant que plusieurs projets de restauration du patrimoine ont été effectués auparavant au Sultanat d’Oman.

De son côté, le diplomate omanais a mis l’accent sur la volonté de son pays à développer davantage la coopération avec la Tunisie notamment avec le ministère des affaires culturelles dans le domaine de restauration de plusieurs monuments tels que les forts anciens, les mosquées et les sites archéologiques en vue de préserver le patrimoine de son pays.