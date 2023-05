L’appréciation des chefs d’entreprise de la situation générale du secteur industriel au cours du 1er trimestre de l’année 2023 s’est améliorée par rapport au 4ème trimestre de 2022, selon “l’Enquête sur la situation et les perspectives des entreprises industrielles pour le 1er trimestre 2023”, publiée le 2 mai 2023 par l’INS.

Réalisée du 7 février au 5 avril 2023 auprès d’un échantillon de 1 013 chefs d’entreprise, l’enquête révèle une augmentation du solde d’opinion sur la situation générale au cours du 1er trimestre 2023, à 24% contre 8% durant le dernier trimestre de l’année écoulée, avec une stabilité du solde des anticipations sur cette situation pour le deuxième trimestre de l’année en cours.

A noter que le solde d’opinion est défini comme “la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative”.

Production industrielle

L’INS fait également état d’une légère hausse du solde des opinions sur le niveau de la production industrielle au cours du 1er trimestre 2023, à 19% contre 14% durant le 4ème trimestre 2022, avec une hausse attendue au cours du deuxième trimestre.

Le solde d’opinion concernant la production industrielle s’est amélioré dans les secteurs des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre, du textile/habillement et cuir et celui des industries mécaniques et électriques, contre une baisse remarquable pour les secteurs des industries manufacturières, chimiques et agroalimentaires.

S’agissant du 2ème trimestre de l’année en cours, l’enquête sur le solde d’opinion des chefs d’entreprise concernant la production industrielle fait ressortir une amélioration attendue dans les secteurs des industries agroalimentaires, des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre et des industries chimiques. Une légère baisse du solde d’opinion est toutefois attendue dans les secteurs des industries mécaniques et électriques et des industries du textile, habillement et cuir.

Obstacles…

Le pourcentage d’entreprises ayant déclaré avoir rencontré des difficultés a également augmenté durant le 1er trimestre de 2023, atteignant 56,2% contre 47,9% durant le 4ème trimestre de l’année précédente.

A ce propos, l’approvisionnement en matières premières reste le premier obstacle, suivi par les difficultés de commercialisation, la baisse de la demande et le financement.

L’enquête fait aussi état d’une amélioration du solde d’opinion relatif à la demande sur les produits industriels au cours du premier trimestre à 27%, contre 22% au cours du trimestre précédent. Pour le deuxième trimestre de 2023, une régression est prévue.

Les chefs d’entreprise interrogés ont été plus optimistes sur le niveau de la demande extérieure au cours du 1er trimestre, avec une évolution positive du solde des opinions sur ce volet à 26% contre 15% durant le dernier trimestre de 2022. Cette évolution du solde d’opinion devrait se poursuivre au cours du 2ème trimestre de 2023 pour atteindre 30%.

Concernant l’évolution des prix des matières premières, l’INS a évoqué une régression des pressions sur les prix, se basant sur un léger repli du solde d’opinion des chefs d’entreprise sur ce volet au cours des trois premiers mois de l’année en cours. Cette tendance baissière devrait se poursuivre durant le 2ème trimestre.