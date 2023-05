La ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, a affirmé, lundi 1er mai 2023, l’attachement de son département “aux principes de liberté de pensée, d’expression et de publication contenus dans la Constitution”.

La ministre s’exprimait lors de sa visite à la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) au palais des expositions du Kram à Tunis, lit-on un communiqué publié cet après-midi sur le réseau social du département des Affaires culturelles. A cette occasion, elle s’est enquise du déroulement de la Foire et rencontré les membres du comité d’organisation. Le développement de la situation des deux premiers jours de la foire était à l’examen, peut-on encore lire.

Selon la même source, la ministre a exprimé “son soutien au comité d’organisation et son souci d’assurer son indépendance dans l’exercice de ses fonctions dans le respect des lois et règlements en vigueur en vue de faire réussir cet événement d’envergure nationale et internationale”.

Rappelons que la journée inaugurale de la Foire a enregistré la fermeture d’un stand et le retrait d’un nouveau livre tunisien. En guise de contestation, les autres exposants avaient décidé, à leur tour, de fermer leurs stands. Au deuxième jour, d’autres livres d’auteurs tunisiens ont également été retirés.

Une polémique a suivi le retrait des livres suscitant des réactions mitigées entre professionnels du livre et de l’édition et la partie officielle. Les avis sont largement distincts entre ceux qui crient à la censure et la version officielle qui avance des raisons en lien avec le règlement de la Foire interdisant toute exposition non déclarée d’avance au comité d’organisation.

Le lendemain, samedi 29 avril, le stand en question a rouvert au public et le livre retiré n’est plus exposé dans ses rayons.

Auparavant, le président de l’Union des éditeurs tunisiens, Riadh Ben Abderrazak, avait affirmé, dans une déclaration à la TAP, que ” le livre controversé n’a pas été censuré mais plutôt retiré car il n’a pas été enregistré sur la liste initiale des livres à exposer “.

Ce membre du comité d’organisation du FILT a notamment annoncé qu'” une liste supplémentaire des publications parues entre la fermeture de l’appel à candidatures et le début de la foire a été proposée “.

Le comité d’organisation a réaffirmé son attachement “aux principes de liberté de pensée, d’expression et de publication contenus dans la constitution”. Dans un point de presse, tenu dimanche 30 avril au siège de la Foire, la directrice de la Foire, Zahia Jouirou, a souligné que les décisions du comité d’organisation “sont en conformité avec le règlement intérieur de la Foire à l’instar de ce qui est en vigueur dans les autres foires et Salons du livre dans le monde”.

Les livres déclarés au comité des exposants dont ceux retirés le samedi 29 avril sont à nouveau exposés, a-t-elle affirmé.

Après une absence d’une année, le FILT est de retour dans son rendez-vous printanier en sa 37ème édition placée sous le signe ” Volez … par les ailes du livre “.

Organisée du 28 avril au 7 mai 2023, la Foire accueille près de 500 000 titres, 128 exposants tunisiens, 124 de pays arabes, 24 de pays étrangers et trois organisations non gouvernementales. Plus de 300 manifestations issues de 18 pays sont au programme spécial enfants.