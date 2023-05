Les principales filiales du Groupe BH Bank (BH Assurance, BH Leasing, BH EQUITY …) ont contribué significativement à la réalisation d’un résultat net consolidé de 125,148 millions de dinars (MDT), au terme de l’exercice 2022. C’est ce qui ressort de son Assemblée générale ordinaire tenue le 29 avril 2023 au siège de la banque.

Le président de l’AGO, Mohamed Mehdi Mejdoub, a précisé à l’ouverture de l’Assemblée qu’en dépit d’une conjoncture nationale et internationale difficile aggravée par les impacts de la pandémie de COVID-19, suivie par la guerre en Ukraine et le resserrement généralisé des politiques monétaires ayant sensiblement affecté la demande mondiale, la BH BANK a continué à développer ses activités et finaliser les principales phases de sa restructuration notamment les projets liés à la mise à niveau du capital humain, le développement des compétences, la mise en œuvre de la stratégie digitale et la dynamisation du réseau.

Pour sa part, le DG de la BH Bank, Wajdi Koubaa, soulignera que face à des circonstances exceptionnelles à plus d’un égard, la Banque a fait preuve d’une résilience et d’une capacité à réajuster efficacement son dispositif opérationnel pour gérer l’ensemble de contraintes inédites auxquelles elle était exposée.

En ce qui concerne l’activité de la banque, il a précisé que l’exercice 2022 a clôturé sur une progression des ressources de la clientèle de 9,9% (+767,5 MDT) pour atteindre un encours total de 8 549,7 MDT. Cette évolution revient essentiellement aux dépôts à vue totalisant un encours de 2 733,6 MDT à fin 2022, et ce suite à un flux additionnel de 38,1 MDT, ainsi que les dépôts d’épargne qui ont progressé de 11,4% (+323,9 MDT) pour atteindre 3 162,8 MDT contre 2 838,9 MDT à fin 2021.

Quant aux dépôts à terme, ils ont évolué de 373,3 MDT, soit une croissance de 18%.

Il a ajouté qu’au titre de l’année 2022, la banque a poursuivi sa contribution au financement de l’économie avec un flux additionnel de 919,1 MDT, portant ainsi, le total de l’encours brut à 12 281,1 MDT, soit une évolution de 8,1% par rapport à l’exercice 2021.

En termes de revenus, Koubaa a précisé que l’ensemble des activités de la banque se sont soldées par un Produit Net Bancaire de 622,9 MDT, progressant de 9,4% (+53,4 MDT) par rapport à fin 2021.

Il a indiqué également que grâce à l’évolution du PNB, le RBE (résultat brut d’exploitation) a augmenté de 27,2 MDT ou 7,4% pour atteindre 397,5 MDT. De ce fait, et suite à l’envolée du coût du risque lié en partie à des nouvelles contraintes réglementaires imposées par la BCT, la banque a clôturé l’année 2022 avec un résultat net de 118,7 MDT contre 134,7 MDT à fin 2021.

La BH Bank a annoncé avoir continué dans son parcours de digitalisation, “offrant les outils permettant d’optimiser et renforcer la relation Banque/Clients”.

En ce qui concerne l’offre produits, la banque a continué à étoffer sa panoplie de produits et services en essayant d’assurer et d’améliorer continuellement la qualité de ses services auprès de ses clients.

Koubaa a souligné que les résultats de la banque réalisés lors du premier trimestre de l’année 2023 s’annoncent très encourageants avec une évolution du PNB de 7,1% sur un an glissant.

De même, la BH BANK a enregistré par rapport aux autres banques cotées la meilleure performance en termes de flux additionnels pour les dépôts à vue avec une évolution de 10,8%.