Les ministres de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et du Commerce et du Développement des Exportations ont appelé tous les industriels et importateurs de machines à laver automatiques à présenter auprès de l’Agence Nationale de la Maîtrise de l’Energie (ANME), une copie des rapports des laboratoires, un modèle d’affiche de l’énergie et une carte d’informations, avant d’exposer ces produits sur le marché.

Selon le Journal Officiel de Tunisie n°43, les deux départements ministériels ont exhorté, vendredi 28 avril 2023, les industriels et les importateurs de machines à laver automatiques à enregistrer ces données sur la plateforme électronique de l’ANME et à les actualiser au moins une fois chaque deux ans ou lors des changements induits du modèle de l’appareil.

Ils ont insisté sur la nécessité de vérifier les informations contenues dans l’affiche de l’énergie et d’approuver l’exposition de ces machines sur le marché, en cas de conformité des informations aux résultats émanant des rapports des laboratoires.

L’ANME procédera à la diffusion des informations sur la plateforme électronique auprès du grand public dans le but de renforcer la rationalisation de l’exploitation de l’énergie.

Cette décision conjointe vient modifier la décision des ministres de l’Industrie et des PME et du Commerce datée le 24 juillet 2019, relatif à l’indication énergétique pour les machines à laver automatiques.