La sélection nationale seniors de handball remporte le tournoi international des trois nations

La sélection nationale seniors de handball a remporté le tournoi internationale amical des trois nations ont battant, vendredi, à Béni Khiar, le Japon 30-28 pour le compte de la 3e et dernière journée de la compétition.

La Tunisie s’était imposée lors de la première journée devant l’Argentine 24-23, tandis que l’Argentine a battu le Japon au cours de la deuxième journée 26-22.

Pour rappel, ledit tournoi entre dans le cadre de la semaine de la Fédération internationale de la discipline et compte dans la préparation du sept national pour la CAN d’Egypte, laquelle est qualificative pour les JO de Paris 2024.