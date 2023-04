La multinationale espagnole “Acciona” et le groupe d’investissement saoudien “Swicorp” ont signé, mercredi 26 avril 2023, une offre technique et financière et de contrats de “promesse de bail” pour la construction à Cheninni dans le gouvernorat de Tataouine (sud de la Tunisie), d’un parc éolien de 75 mégawatts.

Les deux groupes se sont engagés à louer le terrain devant servir à l’installation, dans la zone montagneuse de Djebel Dahar, située à 80 km de Djerba, de 14 éoliennes de 6 mégawatts chacune.

Le premier du genre…

Il s’agit du premier parc éolien dans cette région du sud de la Tunisie, avec un coût estimé à environ 500 millions de dinars (près de 149 millions d’euros), selon l’étude technique réalisée.

Les travaux de construction devraient démarrer fin 2025 pour une durée de 18 mois, avec une projection de création de 600 emplois, a déclaré le représentant du groupe espagnol Acciona cité par la TAP à Tataouine.

Une fois toutes les démarches administratives et procédurales achevées, la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), achètera la production du parc sous la supervision du Ministère de l’Energie et des Mines, a ajouté le responsable.

Par ailleurs, les partenaires du projet prévoient la construction, parallèlement à la réalisation des éoliennes, d’une ligne de transfert de l’énergie produite à Cheninni vers Tataouine, d’une capacité de 225 kilovolts.

Un potentiel éolien estimé à 8 000 MW

La cartographie du potentiel des énergies renouvelables en Tunisie montre que le pays dispose de plusieurs régions présentant des conditions favorables au développement de l’énergie éolienne, notamment dans le nord-est, le centre ouest et le sud-ouest. Ces régions couvrent une superficie totale d’environ 18 000 km² (soit 11% de la superficie totale de la Tunisie).

Selon l’Atlas éolien élaboré par l’ANME et cité dans une étude de la Coopération internationale allemande GIZ, sur les opportunités en matière de “Power-to-X” (hydrogène Vert et ses Dérivés) en Tunisie (avril 2021), la Tunisie dispose d’un potentiel éolien intéressant, estimé à 8 000 MW.

Cet Atlas indique que les conditions de vent sont bonnes (vitesse supérieure à 7m/sec à 60 mètres de hauteur) dans les régions de Nabeul, Bizerte et dans la zone centrale de Kasserine, Tataouine, Médenine, Gabès.

Régime des concessions

Les projets éoliens sont réalisés sous le régime des concessions. Le Gouvernement avait lancé depuis mai 2018, des appels d’offres de pré-qualification pour la réalisation en concession de centrales éoliennes sur deux sites de l’Etat (capacité totale de 300 MW) et sur des sites privés (capacité totale 200 MW), ainsi que de cinq projets solaires PV sur des terrains de l’Etat pour une capacité totale de 500 MWc.

Le processus de pré-qualification des candidatures a été finalisé en novembre 2018 pour les deux appels d’offres sur les terrains de l’Etat, conduisant à 16 promoteurs retenus pour les projets solaires PV et 12 promoteurs retenus pour les projets éoliens.

Le lancement de l’appel d’offres restreint a été réalisé en mars 2019, pour des horizons de mise en service entre 2021 et 2023 selon les projets.

Plan solaire tunisien

Dans le cadre de son Plan solaire tunisien et pour réussir sa transition énergétique à l’horizon 2030, la Tunisie prévoit d’atteindre une capacité de 1 755 MW pour l’éolien.

Cet objectif pourrait être contraint par plusieurs facteurs, selon des études, dont la stagnation du parc installé depuis 2012, ce qui a causé un effritement du savoir-faire acquis par les acteurs et l’absence d’une réserve de terrains publics pour accueillir les projets de concessions d’énergie éolienne.