Les activités du festival de la 17ème édition du printemps d’Ichkeul relevant de la délégation de Tinja (gouvernorat de Bizerte) démarrent samedi 29 avril et se poursuivent jusqu’au 1er mai 2023.

Sous le signe de la valorisation des spécificités naturelles et écologiques du parc national Ichkeul, le festival abritera plusieurs activités scientifiques et d’animation au sein du parc et à la maison des jeunes à Tinja.

Parmi les activités programmées durant les trois jours de festivité, une exposition documentaire autour de l’historique du festival, des ateliers de jardinage, une foire de produits locaux et artisanaux, des ballades, et un colloque scientifique autour du tourisme écologique.