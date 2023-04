Le bureau du Fonds Mondial pour la Nature (WWF) Afrique du Nord-Tunisie lancera le programme “Adopt a Beach MED”, une initiative citoyenne visant à surveiller et collecter des données sur les déchets marins et à sensibiliser à la pollution plastique en Méditerranée.

Lancé en collaboration avec les bureaux WWF en Grèce et en Turquie, ce programme mené par des jeunes a pour objectif d’encourager les bénévoles, les écoles et les organisations à “adopter” des plages spécifiques en Tunisie, en Grèce et en Turquie pour surveiller et collecter des données sur les déchets marins, indique le WWF Tunisie dans un communiqué publié jeudi.

Les données recueillies permettront de mettre en place une “plateforme pan-méditerranéenne” de surveillance des déchets marins afin de lutter contre la pollution plastique en Méditerranée, ajoute la même source.

En participant à cette initiative, les jeunes et les groupes de bénévoles de toute la Méditerranée peuvent contribuer activement à la réduction des déchets plastiques et à la protection des ressources naturelles de la planète.

Lancé en Grèce en 2021, le programme “Adopt a Beach MED” s’est depuis étendu à la Turquie et à la Tunisie. Des groupes de volontaires ont adopté 149 plages et enregistré un total de 185 857 tonnes déchets sur environ 14 900 mètres de côtes en seulement deux ans.

La majorité des déchets trouvés sur les plages grecques étaient en plastique (84 %), les mégots de cigarettes, les petits morceaux de plastique, les pailles en plastique, les capsules de bouteilles en plastique et les petits morceaux de polystyrène représentant plus de 50 % du total des déchets enregistrés.

Selon le WWF, la Tunisie est l’un des pays méditerranéens les plus touchés par la pollution plastique.

D’après le ministère tunisien de l’Environnement, le pays génère plus de 2,5 millions de tonnes de déchets par an, les déchets plastiques représentant environ 10 % de ce total.

500 000 tonnes de déchets plastiques finissent dans la mer chaque année, causant de graves dommages environnementaux aux écosystèmes marins et nuisant à la santé humaine.

La Méditerranée abrite plus de 150 millions de personnes et attire plus de 400 millions de touristes chaque année, indique le WWF. Malgré son importance écologique, la mer Méditerranée est très polluée, les niveaux de pollution le long de son littoral étant nettement plus élevés que dans la mer Baltique et la mer Noire.

Les déchets marins constituent une grave menace pour la faune aquatique, contaminant la chaîne trophique marine et causant la mort de la vie marine.