La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, a fait savoir, mardi 25 avril, que la Tunisie a été choisie en tant qu'”invitée d’honneur” de la septième édition du “Festival international de la mère exemplaire”, prévue le 3 mai 2023 à la Place du Temple de Karnak à Louxor, en Egypte.

Dans une déclaration aux médias en marge d’une cérémonie organisée à l’occasion du lancement du document référentiel de prise en charge des enfants rapatriés des zones de conflit, la ministre a indiqué que le comité d’organisation du Festival international de la mère exemplaire va rendre hommage à l’expérience tunisienne dans le domaine familial et jettera la lumière sur les caractéristiques de l’approche tunisienne et des programmes et mécanismes mis en place pour l’autonomisation économique et sociale des mères et le renforcement de leurs capacités pour une éducation saine et équilibrée des enfants.

Elle ajouté que des activités culturelles sont prévues au cours du festival pour mieux faire connaître la richesse du patrimoine tunisien et promouvoir l’image de la Tunisie.

La ministre de la Famille prononcera une allocution lors d’une table ronde qui sera organisée en marge du festival sur le thème “La femme arabe : autonomisation et réalisation entre les défis du présent et les aspirations du futur”, qu’organisera l’Université de Louxor en partenariat, notamment, avec la fondation Mohammed Ben Rashed Al Maktoum pour les œuvres caritatives.