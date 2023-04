Forbes Middle East a publié le classement des 50 plus grandes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord “50 Most Valuable Banks“, qui remonte à février 2023.

Et sans surprise, ce classement est dominé pratiquement de la tête aux pieds par les mastodontes des pays du Golfe arabique, notamment saoudiennes et émiraties, 10 chacun (40%), même si l’Afrique du Nord parvient à y placer six banques (quatre marocaines, une tunisienne et une égyptienne).

En effet, les deux premières du Top 50 des banques arabes sont saoudiennes, à savoir la Al-Rajhi Bank et la Saudi National Bank, avec des valeurs respectives de 75 et 56,4 milliards de dollars.

La troisième du classement Forbes est la Qatar National Bank avec une 42,8 milliards de dollars, contre 42,4 milliards de dollars pour la First Abu Dhabi Bank (4ème) et 37,5 milliards de dinars dollars la Kuwait Finance House.

Attijariwafa bank occupe la première place pour l’Afrique du Nord et 18ème rang arabe (à 8,7 milliards de dollars). Elle est suivie par une autre banque marocaine, en l’occurrence la Banque centrale populaire (BCP Group) au 24ème rang arabe (avec 4,7 milliards de dollars).

Les deux autres représentantes du Royaume chérifien sont la Bank of Africa et CIH Bank, classées respectivement 32ème et 49ème (avec 3,4 milliards et 954 millions de dollars).

Pour sa part, l’Egypte est représentée la Commercial International Bank (23ème avec 5,2 milliards de dollars de valeur marchande).

Enfin, notre pays sauve la face avec la Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT) au 48ème rang arabe (avec 1 milliard de dollars).