Le 7 juin 2023, la “Flamme de l’Espoir” sera allumée depuis les montagnes olympiques à Athènes pour les Jeux olympiques spéciaux de Berlin 2023, auxquels participeront la Tunisie et 169 autres pays.

Le comité organisateur des 15èmes Jeux olympiques d’été spéciaux, qui se dérouleront du 17 au 25 juin prochain à Berlin, en Allemagne, avec la participation de 170 pays du monde, dont 20 pays arabes, a annoncé l’événement historique qui aura lieu depuis les montagnes olympiques, plus précisément sur la place du temple de Zeus à Athènes, où se tiendront les cérémonies d’allumage de la “Flamme de l’Espoir” spéciale pour les Jeux olympiques, avec les mêmes rituels historiques utilisés pour allumer la flamme des Jeux olympiques en 1898.

La dernière cérémonie de la flamme pour les Jeux olympiques spéciaux avait eu lieu en 2019 à Abu Dhabi, en présence de l’ingénieur Ayman Abdel Wahab, président régional.

Le comité suprême a fixé le 7 juin pour la cérémonie d’allumage de la flamme en utilisant les rayons du soleil et en présence de prêtres du temple, dans une atmosphère légendaire, les cérémonies faisant partie intégrante des cycles des Jeux olympiques spéciaux internationaux depuis 1981. La flamme voyagera ensuite en Allemagne et parcourra plusieurs villes à partir du 13 juin jusqu’au 17 juin, jour de la cérémonie d’ouverture.

La Flamme de l’Espoir est le symbole olympique qui incarne les concepts du mouvement olympique de l’amitié et de la paix, et la course avec la flamme véhicule des valeurs humaines précieuses. Les citoyens et résidents du pays organisateur sont invités à participer à cet événement sportif et humanitaire le plus solidaire au monde.

La flamme partira d’Athènes pour terminer son voyage à Berlin, où elle parcourra plusieurs villes allemandes, avant de se terminer lors de la cérémonie d’ouverture au Stade olympique de Berlin, dans une nuit historique attendue.

Les cérémonies de la course de la Flamme de l’Espoir ont été initiées en 1981 à Wichita, rappelle-t-on, dans l’État du Kansas aux États-Unis, dans le but de soutenir les athlètes des Jeux olympiques spéciaux. Aujourd’hui, le nombre de policiers participant à la course de la flamme a considérablement augmenté depuis sa création.