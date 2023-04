Le fonds saoudien “Red Sea Fund” a lancé le deuxième cycle de son appel à projets au titre de l’année 2023 pour le financement des productions cinématographiques et télévisées issues du monde arabe et d’Afrique.

Créé début 2021, le Fonds de la Mer Rouge est financé par la Fondation du Festival international de la Mer Rouge (Red Sea International Film Festival – RSIFF); fondation propriétaire et organisatrice du RSIFF qui aura lieu dans sa 3ème édition du 30 novembre au 9 décembre 2023 à Djeddah.

Cet appel est ouvert le 6 avril et sera clos le 30 du mois. Il concerne les projets de longs-métrages de fiction, documentaires or d’animation d’une durée minimum de 60 minutes. Les projets de séries télévisées, de 25 à 59 minutes par épisode, sont également éligibles.

Les candidats seront informés de la décision du comité de sélection du Red Sea Fund, au dans les semaines qui suivent la clôture de l’appel à projets.

Tous les projets soumis -sélectionnés ou non par le Red Sea Fund-, pourront automatiquement entrer dans la sélection qui participera au Red Sea Souk Project Market organisé durant le Festival.

Le Fonds de la Mer Rouge propose quatre cycles et s’étend sur toute l’année. Il offre des financements à des projets aux histoires inédites et privilégié les idées audacieuses et originales qui couvrent un large éventail de sujets destinés à informer, éduquer et divertir.

Tous les films subventionnés figureront dans la sélection officielle du Festival international du film de la Mer Rouge.