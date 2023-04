Le professeur universitaire, chercheur, traducteur et hispanisant tunisien, Ridha Mami, a été choisi en tant que membre de l’Académie nord-américaine de littérature moderne internationale basée à New-York (Etats-Unis d’Amérique), ce qui constitue une première en son genre pour l’adhésion d’un universitaire tunisien à cette prestigieuse université qui compte près de 60 universitaires. C’est ce qu’affirme Ridha Mami à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), dimanche 16 avril 2023.

Il a fait part de sa grande joie de cette nouvelle qui est une fierté pour la Tunisie, et qui lui a permis également d’être choisi à l’unanimité pour donner deux conférences dans le cadre de la table ronde de l’Université les 26 et 27 mai 2023 sur “L’importance de la langue espagnole comme interconnexion entre les cultures” autour de plusieurs thèmes axés sur la construction de la paix par le biais de l’éducation en vue d’échanger les expériences en rapport avec les systèmes éducatifs, pour établir des liens innovateurs dans l’utilisation de la langue espagnole/castillan comme deuxième langue.

En effet, Ridha Mami donnera le 26 mai prochain une conférence au siège des Nations unies intitulée “Les deux rives de la Méditerranée : la tragédie du conflit et les possibilités de coexistence” en présence d’une pléiade d’académiciens en provenance de plusieurs continents.

Sa deuxième conférence, le 27 mai au campus Bronx, porte sur “Les traductions de la littérature palestinienne vers la langue espagnole”.

Enseignant en langue et littérature espagnoles à l’Université de La Manouba et président-fondateur de l’Association tunisienne des diplômés en langue et littérature espagnoles, l’académicien Mami, également poète et critique, a à son actif 14 ouvrages écrits en espagnol et publiés en Espagne et en Amérique Latine. Il a traduit essentiellement les poèmes d’Abou El Kacem Chebbi vers l’espagnol, et qui sont enseignés actuellement dans les universités de Venezuela, de l’Argentine et d’autres pays de l’Amérique Latine.

Ridha Mami a remporté le prix international “Ibn Arabi” de la littérature arabe au titre de l’année 2018 pour l’ensemble de son oeuvre dans le domaine de la littérature arabe et en reconnaissance également à son premier ouvrage “L’anthologie de la poésie tunisienne” en langue espagnole et dont les thèmes portent sur l’engagement dans son sens global comme la condition humaine et les valeurs universelles dont la liberté.

En 2022, la maison d’édition espagnole Sial-Pigmalion lui a remis le prix “Escriduende” pour l’ensemble de son oeuvre publiée en espagnol s’agissant d’un prix décerné aux meilleurs travaux littéraires et les plus vendus en Espagne et dans les pays de l’Amérique Latine.