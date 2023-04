Le film tunisien “Sous les figues”, de la réalisatrice Erige Sehiri, ouvrira la 20ème édition du Festival de Cinéma africain de Tarifa-Tanger (FCAT) avec une projection en simultanée sur les deux rives du détroit de Gibraltar, le jour de l’ouverture du festival qui se tiendra du 28 avril au 7 mai 2023.

Ce long-métrage, qui est le premier film de fiction de la réalisatrice et qui a été présenté à la “Quinzaine des Cinéastes” du festival de Cannes, a été projeté dans plusieurs festivals en Europe, en Afrique et en Amérique. Il a également figuré sur la liste des films tunisiens sélectionnés pour l’Oscar du meilleur film international.

Il en va de même pour Alcarràs de Carla Simon, un film avec lequel “Sous les figues” présente de nombreuses similitudes, non seulement dans l’histoire qu’il raconte, mais aussi dans l’atmosphère, le traitement et la manière dont il est tourné avec des acteurs et des actrices non-professionnels.

“Sous les figues” se concentre sur un groupe de jeunes gens, principalement des femmes, alors qu’ils récoltent des figues, un fruit qui sert de métaphore dans le film, avec une vitalité qui surpasse les conditions d’exploitation auxquelles ils sont soumis. Dans le film, les personnages féminins parlent de leur relation avec les hommes, d’une manière inhabituelle dans les films arabes.

La 20ème édition du FCAT sera inaugurée simultanément à Tarifa et à Tanger. La ville marocaine accueillera un gala d’ouverture dans le Cinéma Alcazar, récemment rénové, symbole du cinéma espagnol pendant le Protectorat. Un événement auquel collaborent l’Institut Cervantès de Tanger et l’ambassade d’Espagne au Maroc, et auquel assistera la réalisatrice tunisienne Erige Sehiri, qui présentera le film d’ouverture.

Le Festival de Cinéma Africain de Tarifa-Tanger (FCAT) fête ses 20 ans lors de l’édition 2023 révélant les productions cinématographiques du continent africain et devenu une référence des cinémas d’Afrique, aussi bien dans le monde hispanophone qu’en Europe. Cette année, le FCAT reprend son activité des deux côtés du détroit de Gibraltar, afin de continuer à forger la diversité et le dialogue culturel entre les deux continents.

Créé en vue de mettre en lumière et organiser la rencontre des productions cinématographiques africaines et celles de leurs diasporas en Espagne, en Europe et en Amérique latine, le FCAT a, au cours de ses deux décennies d’existence, accueilli les voix les plus importantes des productions cinématographiques africaines et de leurs diasporas.

Des réalisateurs de premier plan, dont les œuvres ont été sélectionnées et souvent primées dans des festivals tels que Cannes, Venise ou Berlin, ou dans les festivals les plus importants d’Afrique tels que le Fespaco et Carthage.

Parmi eux, Abderrahmane Sissako (La Vie sur terre, Bamako, Tombouctou), Oliver Hermanus (The Endless River, Moffie, Living), Alice Diop (Vers la tendresse, Nous, Saint Omer), Lemohang Jeremiah Mosese (Mother, I am Suffocating, This is My Last Film About You, This Is Not a Burial, It’s a Ressurrection) ou encore Wanuri Kahiu (Rafiki).

De plus, le FCAT a accueilli d’importantes personnalités de l’industrie cinématographique espagnole. Notamment, les actrices Emma Suàrez et Rossy de Palma, les réalisateurs Oliver Laxe et Isaki Lacuesta et les producteurs Elias Querejeta et Olmo Figueredo.

Enfin, des représentants d’institutions telles que les Nations unies, la Berlinale et la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, et d’institutions africaines emblématiques telles que le Fespaco, le Festival de Durban et le Centre cinématographique marocain, ont participé à différentes activités professionnelles et parallèles pendant près de deux décennies.