La question du soutien apporté à la Tunisie dans ses négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) – sachant que le Japon assure actuellement la présidence périodique du G-7- a été au centre de la réunion, tenue vendredi 14 avril 2023, à La Kasbah, entre la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et l’ambassadeur nippon à Tunis, Takeshi Osega.

Cités dans un communiqué de la présidence du gouvernement, Bouden et Osega ont évoqué nombre de questions d’ordre économique et financier à la lumière des entretiens entre Bouden et des responsables et hommes d’affaires japonais en marge de sa participation au Forum économique de Davos du 16 au 20 janvier 2023.

Ils ont également mis l’accent sur l’importance de booster la coopération bilatérale entre les deux pays.