Des films tunisiens dont certains sont coproduits avec des pays arabes et occidentaux figurent au line-up de la 13ème édition du Festival du film arabe de Malmö (MAFF) prévue du 28 avril au 4 mai 2023, dans la ville suédoise de Malmö.

Le MAFF a annoncé, jeudi 13 courant, une sélection de 45 films dont 18 longs métrages et 27 courts-métrages, issus de 12 pays arabes dont l’Algérie, l’Arabie Saoudite, l’Egypte, l’Irak, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine, le Soudan, la Syrie, le Qatar et la Tunisie. La plupart des films sont des coproductions arabes et/ou des pays occidentaux (11).

” Mediterranean Fever ” de la Palestinienne Maha Haj est le film d’ouverture.

Le festival a également annoncé une sélection de films dans les sections Arabian nights (4), Films Worth Watching (3), Shorts from Saudi (3), Family Screening (2), School screenings (1) et Voice Amplified (5).

” Under the Fig Trees ” (Sous les Figues) d’Erige Sehiri est retenu dans la compétition des longs métrages. Cette fiction multiprimée sortie en novembre 2022 est une coproduction entre la Tunisie, la France, la Suisse, l’Allemagne et l’Arabie Saoudite.

“Sous les Figues”, candidat tunisien aux Oscars 2023, est lauréat du Tanit d’Argent des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), organisées du 29 octobre au 05 novembre 2022.

Dans la même compétition figure une production entre la Tunisie, la Palestine, la France, l’Arabie Saoudite et le Qatar, ” Alam ” de Firas Khoury.

Le producteur tunisien Taoufik Guiga est au jury de cette compétition aux côtés des actrices Hana Shiha (Egypte) et Nada Abou Farhat (Liban), du Jordanien Mohamed Bakri (directeur de général de la commission Royale du film) et de la critique Marina Kostova (Macédoine du Nord).

” Flesh and blood ” d’Ines Arsi, coproduction entre la Tunisie et le Liban, a été retenu dans la compétition des courts métrages. Au jury de cette compétition, l’acteur libanais Nicolas Mouawad, le réalisateur saoudien Deyaa Youssef et le producteur français Daniel Ziskind.

” Moez The End of the Tunnel ” de Mohamed Ali Nahdi a été sélectionné dans la section (non compétitive) ” Arabian Nights ” qui comprend 3 autres films arabes,- (Valley Road de Khaled Fahd et Al-Hamour H.A. d’Abdul-Ilah Al-Qurashi (Arabie Saoudite) et All Roads Lead to Rome de Lara Saba (Liban).

Cette fiction sortie en février 2022 est le premier long-métrage de Nahdi, produit par Zenith et SVP Productions avec l’aide du Centre national du Cinéma et de l’image (CNCI) et du ministère des Affaires Culturelles.

La 9ème édition de Malmö Industry Days (MID) prévue du 29 avril au 1er mai 2023, a récemment annoncé la sélection de 13 films projets de 14 pays. Trois projets de films réalisés ou/et coproduits par des Tunisiens sont au programme de cette plateforme du MAFF dédiée aux coproductions cinématographiques arabes et nordiques.

Le MID accueillera deux projets de longs-métrages documentaires tunisiens en Développement, “Solo” d’Amine Boukhris et “Tunis-Berlin” de Nidhal Guiga. Boukhris est le coproducteur de son projet, Solo, avec le suédois Basel Mawlawi. “Tunis-Berlin” est coproduit par la Tunisienne Ismahane Lahmar et le Suédois Thomas Brennan.

La Tunisie est également représentée par un projet de long-métrage de fiction, “Dear Tarkovsky” de Firas Khoury qui est une coproduction réunissant la Palestine, la Tunisie, l’Italie et la Suède.

Les projets sélectionnés sont des longs métrages de fiction et documentaires et des courts métrages, choisis parmi 39 candidatures représentant 19 pays. Ils concourront dans les sections compétitives dédiées aux projets en phase de développement. Des fonds de développement et de post-production sont, habituellement, alloués pour soutenir les cinéastes arabes et les coproductions cinématographiques communes.

Le MAFF est dirigé par le Palestinien Mouhamad Keblawi qui est le fondateur du festival. Depuis sa création en 2011, cette plateforme pour la promotion du film arabe en Scandinavie continue d’offrir un panorama de l’industrie du film dans Le Monde arabe.

Le cinéma tunisien a souvent été présent au MAFF qui se présente comme un pont entre les cultures avec le cinéma comme langage visuel universel, afin de consacrer la diversité de la dimension humaine.

Voici les films dans la compétition officielle du MAFF :

Film d’ouverture : Mediterranean Fever de Maha Haj

**Compétition des Longs métrages

19B d’Ahmed Abdulla Elsayed

Alam de Firas Khoury

Batata de Nora Kevorkian

Hanging Gardens d’Ahmed Yassin Aldaradji

Heroic Bodies de Sarah Suliman

Nezouh de Soudade Kaadan

The Last Queen d’Adila Bendimerad et Damien Ounouri

Hyphen de Reine Razzouk

Queens de Yasmine Benkiran

Raven Song de Mohamed Al Salman

Riverbed de Bassem Breche

Under the Fig Trees d’Erige Sehiri

**Compétition des courts métrages

Abed d’Abedalsalam Alhaj

Almaz de Mia Bittar

Bystander de Rachel Aoun

Flesh and Blood d’Ines Arsi

Hamza Chasing the Ghost Chasing Me de Ward Kayyal

Les Chenilles de Michelle Keserwany et Noel Keserwany

Mama de Naji Ismail

My Girlfriend de Kawthar Younis

My Mother’s Hand de Kardina Hemn

Old Phone Number d’Ali Saeed

One for Eight de Lynn Tawilé

Othman de Khaled Zeidan

Palestine 87 de Bilal Alkhatib

A Proposal de Nadia Al-Khater

She Said No de Sondos Shabayek

Sisters Of the Rotation de Michel et Gaby Zarazir

Torn de Jahfar Muataz