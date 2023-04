Le directeur technique national de la Fédération tunisienne d’aviron, Fayçal Soula, a souligné la détermination des rameurs tunisiens à monter sur le podium lors des prochains Jeux africains de plage prévus à Hammamet du 23 au 30 juin 2023.

Cité par l’agence TAP, Soula a précisé que l’équipe nationale d’aviron participera à cette deuxième édition dans 5 catégories : solo hommes, solo dames, double hommes, double dames et double mixte.

Il a souligné que les rameurs tunisiens se sont bien préparés pour les Jeux africains de plage en vu d’atteindre la plus haute marche du podium.

Il a affirmé que la sélection nationale d’aviron figure parmi les équipes africaines les plus fortes qui compte dans ses rangs des rameurs parmi les les meilleurs au monde, tels que Mohamed El Taieb, vice-champion du monde d’aviron de plage, Khadija Krimi, championne d’Afrique, et Héla Belhaj Mohamed, championne du monde juniors en 2021 et 2022.

Le DTN indique que les Jeux africains de plage, dont les compétitions d’aviron auront lieu du 24 au 26 juin, constitueront pour les rameurs tunisiens une bonne occasion de préparer le Championnat du monde de plage, qui sera organisé à Bali en Indonésie du 5 au 12 août prochain.

La deuxième édition des Jeux africains de Plage “Hammamet 2023” verra la participation d’environ 850 athlètes de 54 pays. Les épreuves qui seront au programme de ces jeux sont le beach volley, le beach handball, le basket-ball 3X3, aviron de mer, la natation en eau libre, le kayak, le karaté kata, le wushu Kung Fu, le beach paddle board, le badminton, le tickball, la lutte de plage, et le tennis de plage.