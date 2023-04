L’Institut français et ses partenaires France Médias Monde et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont annoncé la nomination de la productrice tunisienne, Dora Bouchoucha, comme marraine de l’édition 2023 de “La Fabrique Cinéma” de l’Institut français ainsi que la liste des dix projets de films sélectionnés. Il s’agit de 10 longs-métrages de fiction qui ont été retenus, portés par 5 réalisatrices et 5 réalisateurs, 4 productrices et 6 producteurs. Six (6) projets sont des premiers films et 4 sont des deuxièmes films.

Les 6 projets sont issus d’Etats-membres de l’OIF (Egypte / Liban / Sénégal / Tunisie) ou observateurs (Argentine / Costa Rica).

Parmi ces 10 projets lauréats 2023 (Nigéria, Sénégal, Liban, Egypte, Argentine, Chili, Costa Rica, Philippines, Inde), de la quinzième session de “La Fabrique Cinéma” de l’Institut français qui se déroulera au Festival de Cannes du 16 au 27 mai figurent le premier-long métrage “Le Procès de Leïla” de Charlie Kouka, produit par Cyrine Sellami (Nomadis Images).

Productrice de films depuis 1994, Dora Bouchoucha, est une figure incontournable du cinéma en Tunisie et à l’international, reconnue pour son engagement en faveur du cinéma d’auteur et pour son rôle dans la promotion du cinéma arabe et africain.

Fondatrice de Nomadis Images, une société de production qui soutient les cinéastes émergents d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Dora Bouchoucha a produit de nombreux longs-métrages, courts-métrages et documentaires tunisiens et étrangers dont la série de courts-métrages africains “Africa Dreaming, Sabria” de Abderrahmane Sissako, “Baraket” de Jamila Sahraoui, “Satin Rouge”,”Les Secrets”, “Un printemps tunisien” et “Corps Etranger” de Raja Amari, “Inhebbek Hedi” (Prix du Meilleur Premier film et Ours d’Argent du meilleur comédien – Berlinale 2016), “Weldi” et “Les Ordinaires” de Mohamed Ben Attia, “Ghodwa” de Dhafer L’Abidine. Tous ses films ont été sélectionnés aux festivals de Venise, Cannes et Berlin.

Connue pour son engagement en faveur du développement du cinéma en Tunisie et en Afrique, Dora Bouchoucha a fondé en 1992 l’Atelier des Projets, puis Takmil en 2014 au sein des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), un des plus grands festivals de cinéma en Afrique et au Moyen-Orient, qu’elle a présidé en 2008, 2010 et 2014.

Elle dirige depuis 1997 la Résidence Sud Ecriture qu’elle a fondée et elle a été responsable du comité pédagogique de plusieurs programmes de formation de producteurs et scénaristes arabes et africains dont Med Film Development (MFD) et Med Film Factory (MFF) financés par Euromed Audiovisuel, Doha Film Lab, Ouaga film lab, BCP Beyrouth. En 2010, elle a présidé le Fonds Sud et en 2012, l’Aide Aux Cinémas du Monde (CNC).

La Fabrique Cinéma de l’Institut français est un programme conçu par l’Institut français, en étroite collaboration avec le Festival de Cannes, en partenariat avec France Médias Monde (RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya) et l’Organisation internationale de la Francophonie.

La Fabrique Cinéma de l’Institut français est un programme de repérage et de valorisation de cinéastes et producteurs des pays du Sud et émergents, qui propose un accompagnement sur mesure des projets de premier ou second film, en étroite collaboration avec le Festival de Cannes, le Marché du Film et de nombreux partenaires professionnels.