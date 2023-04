Un appel à candidatures visant à sélectionner 8 startups labélisées ayant des produits/services technologiques innovants dans les secteurs de la finance, l’énergie, la santé, le transport, le tourisme, l’industrie et autres, pour participer au Salon GITEX MARRAKECH 2023, prévu du 31 mai au 02 juin 2023 à Marrakech – Maroc, vient d’être lancé par le ministère des Technologies de la communication.

Une fois sélectionnées, ces jeunes pousses seront prises en charges partiellement et vont exposer à Marrakech, dans le “Pavillon tunisien pour les solutions innovantes”, des produits et services pertinents, originaux et innovants, indique le ministère des Technologies de la communication.

Les start-up intéressées doivent présenter un dossier de qualité avec un business plan et une vidéo promotionnelle. Elles sont invitées à remplir le formulaire d’inscription téléchargeable à partir de l’adresse électronique : https://forms.office.com/r/r9QPiSn1kr.

Leurs candidatures doivent être déposées sur l’adresse : Gitex-marrakech@tunisia.gov.tn, au plus tard le 17 avril 2023.