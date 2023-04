Parution du dernier numéro de WMC LeMag 140 du Jeudi 6 avril 2023.

« La transition numérique n’est ni une rustine technologique, ni un schéma directeur, ni un épiphénomène, ni une stratégie unique applicable à tous. Il s’agit plutôt d’un processus d’apprentissage social durable entre diverses parties prenantes. Son objectif ultime est de mettre à profit la révolution numérique qui s’opère dans le monde afin de répondre aux priorités socio-économiques propres à chaque pays.

Stress hydrique en Tunisie : La situation est très grave, selon Raoudha Gavrej

Désespérée de trouver, auprès du ministère de l’Agriculture et de ses ingénieurs hydrologues, une quelconque réaction positive à ses critiques, pourtant fondées, sur les fausses pistes suivies jusqu’ici en matière de gestion de l’eau en Tunisie, Raoudha Gavrej, ingénieur, universitaire et consultante auprès de la Banque mondiale, a multiplié, ces derniers temps, les interventions en public et dans les médias pour sensibiliser l’opinion publique à l’extrême gravité de la situation et pour demander, indirectement, au président de la République d’intervenir.

Aide financière européenne : Passer à la vitesse supérieure ?

Sans attendre l’accord du FMI, l’UE pourrait via le MES* mécanisme exclusif aux pays membres, apporter une aide financière à la Tunisie. Et ce serait une première vis-à-vis d’un pays tiers. L’UE acceptera-t-elle de passer le ‘’mur du son’’, en faveur de la Tunisie ?

Augmentation record du nombre de touristes algériens à Sousse

Le gouvernorat de Sousse a enregistré une progression de 59,3% en termes de nombre de visiteurs depuis le début de l’année 2023 jusqu’au 20 mars 2023, par rapport à la même période de l’année dernière, soit un total de 152 234 touristes contre 95 563 une année auparavant.

Crise tunisienne : La solution viendrait-elle de l’EST ?

Les injonctions très dures adressées, en ce mois de mars 2023, par les chefs de la diplomatie américaine et européenne au président tunisien, Kaïs Saied, l’accusant de faire reculer la transition démocratique et de mener le pays vers l’inconnu, ont suscité beaucoup d’interrogations.

La remise du prix Nobel à une IA spécialisée en économie, une étape importante vers l’intelligence artificielle totale

En l’an 2050, une intelligence artificielle spécialisée en économie appelée ECO-GENIE a été récompensée par le prix Nobel d’économie. Cette nouvelle a suscité des réactions mitigées dans le monde entier. Certains ont salué cette décision comme une reconnaissance de l’importance croissante des technologies de l’information dans le monde de l’économie, tandis que d’autres ont considéré que cela ouvrait la porte à une potentielle domination des machines sur les humains.

