Le complexe agro-industriel Oued Darb à Kasserine relevant de l’Office des terres domaniales (OTD) connaît actuellement une baisse de sa production en raison du manque d’eau, indique le directeur du complexe, Abdelaziz Ali.

D’une superficie de 4.030 ha, l’exploitation agro-alimentaire produit actuellement de la viande rouge, du lait et des œufs (3.000 œufs/jour), en plus du fourrage et des arbres fruitiers, précise le responsable, qui rappelle que le domaine était le fleuron de la région durant les années 80 et qu’aujourd’hui en raison du déficit hydraulique sa production a diminué et les investissements pour développer l’exploitation sont freinés.

Le domaine possède 7 puits dont 6 creusés dans les années 80 dont le niveau d’eau est estimé actuellement à 180 litres/seconde contre 360 litres/seconde dans le passé, soit un déficit de 50%, a-t-il expliqué.

Les puits de l’Office ont atteint, dit-il, la phase du vieillissement. Actuellement, les ressources hydrauliques sont employées pour irriguer les prairies et approvisionner en fourrage le cheptel du domaine.

Au cours de l’année 2023, les ressources hydrauliques du complexe agricole ont été soutenues par le forage d’un nouveau puits, avec un niveau compris entre 55 et 60 litres par seconde, afin de réduire le déficit hydrique actuel, a-t-il encore ajouté.

Ce nouveau puits a été foré mais n’a pas encore été équipé, et il doit être appuyé par un deuxième puits afin de fournir 100 litres par seconde pour que le domaine Oued Darb se rétablisse de son déficit et continue son développement et la diversification de ses produits.