Fitch Ratings vient de confirmer la notation nationale à long terme d’Arab Banking Corporation Tunisie (ABCT) à AA+(tun)’ avec perspective stable et sa notation nationale à court terme à F1+(tun)’.

Les notations nationales d’ABCT sont motivées par le soutien potentiel de sa société mère, l’Arab Banking Corporation BSC de Bahreïn (ABC ; BB+/Stable), qui détient 100 % du capital social d’ABCT. Les notations nationales de l’ABCT sont les plus élevées parmi les émetteurs tunisiens notés par Fitch.

ABCT représente moins de 1 % des actifs d’ABC et sa contribution aux bénéfices du groupe reste très modeste. Fitch estime que la capacité d’ABC à soutenir ABCT est élevée, compte tenu de la petite taille d’ABCT, mais que sa propension à le faire peut-être plus faible en raison du rôle limité d’ABCT dans le groupe. Cependant, des niveaux élevés d’intégration managériale et opérationnelle entre les entités et l’absence de projet de cession de la filiale suggèrent un engagement continu envers l’ABCT.

ABCT a un profil de risque élevé compte tenu de l’environnement d’exploitation local très difficile et la concentration importante du crédit. Cependant, le risque de crédit est bien géré et la banque a régulièrement déclaré des ratios de créances classées inférieurs à la moyenne du secteur.

L’ABCT reste exposée aux grandes entreprises publiques, principalement en devises étrangères avec plus de 50 % du total des prêts à fin du premier semestre 2022.

Fitch considère qu’une dégradation des notations nationales d’ABCT nécessiterait une dégradation de plusieurs crans d’ABC ou un affaiblissement significatif de l’importance stratégique d’ABCT pour sa société mère. Elle estime que ni l’un ni l’autre comme probables.