La Commission régionale des marchés publics du gouvernorat de Bizerte a approuvé la réalisation de projets moyennant une enveloppe de 754 000 dinars à Mateur.

Selon Lobna Abid, secrétaire générale du gouvernorat, les projets en question concernent la promotion de la santé dont la mise en place d’un service de gynéco-obstétrique et l’achat de matériels de stérilisation, outre l’extension du tribunal de première instance et l’acquisition de deux engins de nettoyage et l’asphaltage des routes Hedhli 1 et 2.